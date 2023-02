Questa sera, 20 febbraio 2023, a Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, si terrà una serata speciale in ricordo di Valerio Negrini, tra i protagonisti indimenticabili della musica italiana. Nato a Bologna il 4 maggio 1946, è scomparso il 3 gennaio 2013. Batterista e paroliere di grande fama, è stato il fondatore dei Pooh e autore della maggior parte dei loro brani più noti. Ha fatto parte della band fino al 1971, dopo averla formata, e ha poi lasciato il suo ruolo a Stefano D’Orazio. I rapporti con i suoi ex colleghi fu sempre ottimo e venne sempre indicato come il quinto Pooh. Insieme a Roby Facchinetti, diede vita alle canzoni più celebri e amate della band. E collaborò anche alla stesura dei pezzi solisti di Facchinetti e Dodi Battaglia, negli anni Ottanta. Tra i brani più noti ricordiamo “Tanta voglia di lei”, “Noi due nel mondo e nell’anima” e “Dammi solo un minuto”.

Durante la serata in ricordo di Valerio Negrini, sul palco saliranno e si esibiranno Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti. Oltre a loro, anche Leonardo Manera e Mario Biondi ed Enrico Ruggeri, due artisti con i quali aveva collaborato, nella sua lunga carriera, proprio Negrini.

Sono ancora disponibili biglietti per la serata evento di questa sera. Si parte da 27.60 euro per Settore Visibilità Ridotta fino ai 40.25 per la Galleria. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Quella di questa sera è una “reunion” speciale, proprio per l’amico e collega. Nei giorni scorsi, invece, i Pooh hanno annunciato due grandi concerti, a Milano e Roma, a luglio 2023, insieme a Riccardo Fogli.

Tutti e 4 si sono esibiti anche al Festival di Sanremo 2023, nella prima serata di martedì 7 febbraio. E, per l’occasione, hanno anche ricordato Stefano D’Orazio, scomparso a novembre 2020.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.