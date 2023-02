Andrà in onda stasera, su Rai 1, “Pooh – Un attimo ancora“, il docu-film sulla band italiana, reduce dalla presenza al Festival di Sanremo 2023 nella prima serata di martedì 7 febbraio. Andrà in onda racconto di vita e musica che ha legato per oltre cinquant’anni Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio, Red Canzian, Valerio Negrini e Riccardo Fogli. Prodotto da One More Pictures con Toed Film in collaborazione con Tamata e con Rai Documentari, è trasmesso il 15 febbraio in prima visione assoluta su Rai Uno. Noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro consueto liveblogging.

In “Pooh – Un attimo ancora” la band si mette a nudo raccontando, spesso con ironia, aneddoti inediti della propria vita familiare e professionale. Ascolteremo i contributi e i racconti di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, che completano il racconto con storie inedite, sulle note di alcune tra le più belle canzoni che, ancora oggi, scandiscono i ricordi di diverse generazioni. Precursori nelle tematiche e nell’utilizzo di strumenti all’avanguardia musicale, i Pooh hanno scandito con le loro note i momenti indimenticabili di centinaia di migliaia di persone, ricoperti da un affetto che dura negli anni.

Queste le parole dei Pooh in merito al progetto:

La realizzazione del Docufilm “Pooh- Un attimo ancora” rappresenta l’opportunità di raccontare la nostra storia di musica e di vita. Ringraziamo Manuela Cacciamani per One More Pictures e Rai Documentari per aver fortemente voluto questo progetto. Siamo stati insieme cinquant’anni, abbiamo realizzato oltre 50 album, venduto ottanta milioni di dischi, ci siamo esibiti in circa tremila concerti. È bellissima, inoltre, l’idea di coinvolgere i fans nel progetto, far raccontare da loro quale canzone gli ha cambiato la vita. Perché la musica ha questo potere enorme e fa anche dei piccoli miracoli. Eravamo solo quattro ragazzi che volevano fare musica, alla fine abbiamo raccontato ben tre generazioni”

La band ha annunciato, in questi giorni, due concerti evento il 6 luglio allo Stadio San Siro a Milano e il 15 luglio allo Stadio Olimpico a Roma.

Pooh – Un attimo ancora su Rai 1, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire il docu-film su Rai 1 e in streaming su Raiplay. Noi di Soundsblog lo commenteremo con il nostro consueto liveblogging, a partire dalle 21,30 circa.