Non solo a Milano ma anche a Roma. I Pooh hanno annunciato, in questi minuti, una seconda data della loro attesa reunion, annunciata durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023, dove sono stati ospiti. Dopo il fortunato annuncio dell’evento allo Stadio San Siro di Milano, che in meno di una settimana ha quasi registrato il tutto esaurito, la band più Amata della musica italiana aggiunge anche un secondo appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma sabato 15 luglio con l ‘evento “Pooh – Amici per sempre”.

Ad annunciarlo pochi minuti fa proprio Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, ospiti in studio al Tg1. A dividere il palco con Loro anche l’amico di sempre Riccardo Fogli.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Pooh, concerto a Roma, 15 luglio 2023, biglietti

I Biglietti per la data di Roma saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani, mercoledì 15 febbraio, su Ticketone. Per info cliccate qui.

Durante la loro ospitata al Festival di Sanremo 2023, i Pooh si sono riuniti insieme all’amico Riccardo Fogli per un medley del loro più grandi successi. E proprio in quell’occasione, hanno voluto ricordare Stefano D’Orazio, scomparso a novembre 2020.

Nella sua lunga carriera, ha suonato con i Pooh dal 1971 al 2009 e poi, successivamente, nella reunion di grande successo della band, nel 2015 e 2016.

L’ingresso ufficiale nei Pooh avvenne a settembre del 1971 in seguito all’uscita dal gruppo di Valerio Negrini, poi spesso accanto al gruppo come paroliere e autore. “Tutto alle tre” fu il primo pezzo eseguito live, dalla band insieme a D’Orazio, nel loro primo concerto.