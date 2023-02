I Pooh saranno in concerto a San Siro il 6 luglio 2023. “Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano” – A distanza di 7 anni dall’ultimo concerto, la band torna insieme sul palco dello Stadio G. Meazza di Milano per un evento unico e imperdibile per i fan. Sarà l’occasione ideale per riascoltare dal vivo Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli.

Pooh in concerto a San Siro, 6 luglio 2023: info biglietti

I biglietti per l’evento “Pooh – Amici per sempre” (prodotto e organizzato da Friends & Partners) sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, martedì 7 febbraio, su Ticketone, Ticketmaster e punti di vendita e prevendite abituali. Per info e per l’acquisto potete cliccare qui.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Nel 2018, a due anni di distanza dall’ultimo concerto a Bologna, i Pooh hanno rilasciato “POOH 50 – L’ULTIMO ABBRACCIO” (etichetta F&P Group / pubblicato e distribuito da Sony Music Legacy), un album che racchiude i 52 brani eseguiti durante l’ultimo concerto dei POOH il 30 dicembre 2016 all’Unipol Arena di Bologna per rivivere e custodire le emozioni di una serata unica che ha segnato la storia della musica.

Il disco è stato reso disponibili anche in formati da collezione:

1 SPECIAL BOX contenente 5 LP colorati e cartolina autografata (ESCLUSIVA AMAZON)

5 LP picture acquistabili singolarmente per i collezionisti

TRIPLO LP con una tracklist speciale selezionata da tutto il concerto

Triplo CD + DVD

Triplo CD + Blu-ray

I Pooh si sono formati nel 1966 a Bologna e si sono sciolti il 30 dicembre 2016 a Casalecchio di Reno.