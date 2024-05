Polyphia al Carroponte: tutti i dettagli sul concerto dell’11 Giugno 2024

Grande ritorno in Italia per i Polyphia, prog rock band americana che annuncia un nuovo concerto dopo lo straordinario sold out fatto registrare all’Alcatraz di Milano nel 2023.

Polyphia suoneranno al Carroponte (Sesto San Giovanni, Milano) il prossimo 11 giugno 2024.

In apertura si esibiranno due altri artisti importanti: Igorrr e Plini.

Di seguito il riepilogo della data:

POLYPHIA

+ Igorrr

+ Plini

11 giugno 2024 – Carroponte, Sesto San Giovanni (Milano)

Polyphia a Milano: gli orari del concerto

18:30 – apertura cancelli

19:00 – Plini

20:15 – Igorrr

21:45 – Polyphia

Prezzo del biglietto in prevendita: € 42,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 48,00