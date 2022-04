Polvere da sparo, Nesli e Jack The Smoker: testo, video, significato della canzone

Esce oggi, venerdì 29 aprile 2022, su tutte le piattaforme digitali, ‘Polvere da sparo’, il nuovo singolo di Nesli e Jack The Smoker, prodotto con PrinceVibe, pubblicato e distribuito da Artist First:

Il brano nasce in studio circa un anno fa mentre suonavo i miei strumenti in piena libertà, non ha per forza un senso o un significato, è scritta di getto e poi è stata lavorata nei minimi dettagli, rime potenti, incastri fighi e una base che spacca!!! Jack the smoker è un artista che stimo molto, da sempre, uno dei migliori rapper della scena e un grande professionista. Quando mi ha mandato la sua strofa ero esaltato come un ragazzino al primo concerto.

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto in basso il video con l’audio della canzone.

Dimmi sto male

quando ti passa

che sono qui

dimmi sta vita

cosa ti lascia per stare qui

dimmi che tanto poi non ci basta

stare così

dimmi che tanto doveva andare

tutto così

come me tu non sei più

più come me

nella mia testa c’è soltanto una via

e crescere non è mai stato facile

vola via, resterà il

fermo immagine

Io sono nato sotto il segno del dramma

e dentro gli occhi leggi la mia condanna

ho mandato a puttaxx tutto il programma

perché la mia dote migliore non è la calma

ho sempre fame

perché l’uomo è per sempre infame

crescendo vale

perché niente, niente rimane

tu vuoi sognare

ma sognare spesso fa male

se non hai il controllo per capire dove arrivare

ti dirò cose che non vanno di moda

non seguo la moda

non so cosa è moda

perché mi sento bene col mio disagio

sono nel viaggio da appena nato

dentro la testa ho un mondo che va il contrario

sento il bisogno di un bene raro

polvere da sparo

nella direzione in cui vado c’è il mio sicario

Dimmi sto male

quando ti passa

che sono qui

dimmi sta vita

cosa ti lascia per stare qui

dimmi che tanto poi non ci basta

stare così

dimmi che tanto dove andare

tutto così

come me tu non sei più

più come me

nella mia testa c’è soltanto una via

e crescere non è mai stato facile

vola via, resterà il

fermo immagine

Ieri fuori, oggi testa gonfia cocomero

non berrò mai più, l’ultima volta, co-come no

quanti danni ho fatto, boh non so

più di un dubbio

so solo che il cranio brucia più del Vesuvio

Mi sono rotto il caxxo di una bad bitch

di una sopra e di una sotto tipo sandwich

Sarà che ho fatto la mia scelta come Paride

in cambio ho avuto solo guerra, solo lacrime

Alzo la voce

qua è l’inferno

io volevo il Paradiso ma c’è coda ai cancelli

più crescevo, più capivo

che tutto questo

vince il più cattivo

Per come ti scordi il mio nome

Alzheimer

forse perché la tua passione al timer

cerchi l’amore, Raiser

oggi se il cuore ti esplode è Pfizer

Dimmi sto male

quando ti passa

che sono qui

dimmi sta vita

cosa ti lascia per stare qui

dimmi che tanto poi non ci basta

stare così

dimmi che tanto doveva andare

tutto così

come me tu non sei più

più come me

nella mia testa c’è soltanto una via

e crescere non è mai stato facile

vola via, resterà il

fermo immagine

tanto di meglio non c’è

di una vita da soli

che mio Dio mi perdoni

per tutti gli errori

i giorni migliori

aspettare fuori senza legami

tanto di meglio non c’è

di tutto questo silenzio

in mezzo a questo rumore

tutte queste persone

in mezzo a questo universo

tutto questo lottare in mezzo a questo silenzio

E non restare qui

con quegli occhi tristi

se non realizzi

in questa vita

caxxo non esisti

uomini come numeri

eremiti, eclissi

dillo a chi dorme alla stazione

poveri cristi

Cammino in strada col cappuccio, Donnie Darko,

c’ho le visioni sento voci, Giovanna D’Arco,

fumo nell’acqua, fuoco nel cielo, Deep Purple

ma questo mondo non è nostro, è di un altro.