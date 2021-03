Gaudiano è in gara al Festival di Sanremo 2021, tra le Nuove Proposte, con il brano “Polvere da sparo“.

L’intenzione del giovane cantante è nel messaggio stesso della canzone e della sua esibizione sul palco del Teatro Ariston:

L’obiettivo, prima della vittoria, è quello di portare una storia sul palco dell’Ariston. Non è solo la mia storia ma è quella di tante altre tantissime persone che si riconoscono nella mia canzone. E che vedono descritte le loro vite nel testo della mia canzone. All’Ariston non ci saremo solo io e la mia canzone ma, con me, le storie di tutti. Questo credo che vada ben oltre una canzone. Credo che portare un messaggio del genere sia anche di rottura nei confronti di un tabù come quello di non parlare delle malattie e delle storie che le persone affrontano in un determinato periodo delle proprie vite. Credo che questa sia già un’importantissima vittoria. Specialmente per un giovane cantautore come me che ha iniziato l’altro ieri. Per me va già benissimo così.

Gaudiano, Polvere da sparo, significato

La nascita della canzone è stata molto semplice e naturale:

E’ stato tutto molto naturale. Avevo necessità di tradurre questo dolore e questa assenza in qualcosa che rimanesse cristallizzato e fermo nel tempo in modo tale che io potessi sempre ritornare in una sorta di limbo in cui il rapporto con mio padre non finisse mai e sempre rinfrescato ogni volta che affronto la canzone. Non ho fatto fatica. Avevo delle immagini ben chiare nella testa, le parole si sono fatte strade nella testa. Io ho dovuto semplicemente mettere tutto in ordine.

Nella canzone, Gaudiano parla del dolore e della sua elaborazione del lutto, dopo la scomparsa del padre. Ci sono diversi esempi di vita quotidiana, di quello che un tempo era scontato, nelle parole di un rapporto eterno nonostante -fisicamente- impossibile da concretizzare.

Ho dormito un tot.

non sto ancora meglio

però per un po’ ho dimenticato tutto

sento che piano sparisce l’effetto del sonno anestetico

riaffiora il dolore il cassetto è sprovvisto di un buon analgesico

e mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato

per quello che hai fatto, per come hai lottato con i mulini a vento

con la forza del tuo cuore fatto di cemento

tigre nella giungla dei pensieri sparsi

non riuscivi a dirmi quanto detestassi

non poterti alzarti la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè

Perché tutto quello che mi resta è una domanda

polvere da sparo in un solo colpo da spararmi nella testa

se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio

Voglio scappare a Milano per farmi tagliare la faccia dal vento

se non elaboro ancora il tuo lutto è perché ho il metabolismo lento

ma cosa somatizzo a fare se voglio ancora piangere

se nella notte mi sveglio con la mano al collo di un demone

che mi toglie il fiato, faccio resistenza, con il mio autocontrollo

con la mia pazienza, spero sia soltanto un altro sogno

con la forza che mi hai dato mi alzo e vado in bagno

prendo un bel respiro, per un po’ l’accetto

poi riascolto del tuo cuore in petto