POLKA 3, Rosa Chemical: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘POLKA 3‘, il nuovo singolo di Rosa Chemical. L’audio della canzone, in poche ore dall’uscita su tutte le piattaforme digitali, è finita in tendenza su Youtube.

E’ lo stesso cantautore, a poche ore dall’uscita del singolo, a raccontare come è nato questo nuovo progetto discografico:

View this post on Instagram

E’ passato più di un anno dall’ultima volta in cui ho pubblicato musica. Un’anno ricco di emozioni: tra una pandemia mondiale e l’altra, l’ipocondria che è andata peggiorando, l’ennesimo ban, il nuovo contratto discografico, la televisione, l’ansia, le escursioni in montagna, la ricostruzione del mio team, casa a Milano, il mio primo disco certificato disco d’oro, il mio primo tour di djset, la fashion week di Parigi con Asia, sanremo con Albi, lo stadio con Gianna. Un’anno dove mi sono allontanato dalla compulsività dei social network e dall’apparire prima di essere. Come avrete notato, ho iniziato a tenere i social lontani dalla mia vita privata e più vicini alla mia arte, perché ho capito che la vita che conduco non è adatta a Instagram; è troppo esplicita, troppo lontana da pre-concetti e bigottismo, troppo libera… troppo rosa. È passato un anno dall’ultima volta che ho provato l’emozione di farvi ascoltare un pezzo di me, perché di questo si tratta ogni volta che condivido una canzone con voi. Spero vi piaccia e che questo possa essere un nuovo inizio. “POLKA 3” è fuori a mezzanotte. Grazie a chi è ancora qui a condividere questa emozione assieme a me 🙂 Accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘POLKA 3’:

Baciami in bocca, sono tuo fratello

Puoi ballare la polka con me

Perché la vita è corta

e finisce sul più bello

Vuoi cagare l’Olanda con me? (Polka)

(Polka)

(Seh, seh, alza, okay, okay,

senti che ti racconto questa storia, storia) (Yeh)

Parlami bene o mi alzo e me ne vado

Se non parli di euro,

mi alzo e me ne vado (Vado)

Sono nel gioco, sì, Antonio Cassano (Antò)

Parlare di rap

mi fa ammosciare il cazzo

Facciamo un film hard (Duro)

Come una volta, si vede

dal cazzo che son gentiluomo

Sei tutta pelosa, una noce di cocco (Muah)

È tutto peloso come piace a Rocco

Ma non è Rocco Hunt

Faccio slav squat su una zoccola

L’Italia scopa con la coppola

Con la bava come un Dobermann

Entri nel locale,

ti danno del lei (Lei)

Io entro nel locale,

mi danno del gay (Del gay)

Mi dicono: “Grazie per quello che fai” (Grazie)

Torno a casa

scalzo come Nicolas Cage (Brr, pow)

Baciami in bocca, sono tuo fratello

Puoi ballare la polka con me

Perché la vita è corta

e finisce sul più bello (Sul più bello)

Vuoi cagare l’Olanda con me? (Polka)

Uff, ah, uff, ah, uff, ah, uff, ah

Mmm, è il ritmo italiano (Yeah)

La mia tipa ha una tipa,

per questo che è la mia tipa (Oh è arrivato)

Ogni donna è una tipa,

ogni donna è stata

o sarà la mia tipa (Eh addirittura)

Ho un problema col sesso (Con la fica)

Chiamami Figa-ro (Chiamami “Fica”)

Posso smettere adesso

E mi saltano addosso come un trampolino

Lo vuole così (Sì),

tutto di là (Là)

Ho fatto un’altra hit

Parlo ancora

di quanto son bravo (A ficcare)

Baciami in bocca, sono tuo fratello

Puoi ballare la polka con me

Perché la vita è corta

e finisce sul più bello

Vuoi cagare l’Olanda con me? (Polka)

Baciami in bocca, sono tuo fratello

Puoi ballare la polka con me (Polka)

Perché la vita è corta

e finisce sul più bello (Sul più bello)

Vuoi cagare l’Olanda con me?

(Polka, Polka, Polka)