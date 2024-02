Mohamed Lamine Saida, ovvero Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, alias Baby Gang, e altri membri delle loro crew sono stati condannati per la sparatoria avvenuta in via di Tocqueville, nella zona di Corso Como a Milano. Per Simba La Rue la condanna è di 6 anni e 4 mesi mentre per il collega, Baby Gang, sarebbero 5 anni e 2 mesi. Ma ecco arrivare il previsto ricorso presentato in appello dagli avvocati dei due cantanti che parlano di “giudizio di tipo moralistico e valoriale” da parte dei giudici. Per la precisione, sottolineano:

“Alcune scelte “linguistiche” dei giudici dimostrano una “malcelata avversione” nei confronti degli imputati, con “un giudizio di tipo moralistico e valoriale” perché considerati “emblemi di due fenomeni sociali oggi particolarmente invisi, ovvero quello delle cosiddette baby gang e della musica trap””

Tra le motivazioni legate e riportate alla condanna inflitta nei confronti di Simba La Rue e Baby Gang si leggerebbe il passaggio “arcaici cacciatori si facevano ritrarre accanto a prede animali esanimi”. Proprio queste parole i legali evidenziando con criticità poiché “paiono addirsi più alla prosa romanzesca che a quella giudiziaria”.

Inoltre, sempre secondo i legali due due imputati, “nessuno di loro “si è mai ripreso nell’atto di compiere atti violenti“.

Dal verdetto, in base a quanto riportato da Repubblica, in alcuni passaggi del verdetto si leggerebbe che i due cantanti – e i loro amici coinvolti, in totale 8 persone- sarebbero definiti “razzisti” e altezzosi”. La difesa specifica che sono “immigrati (due albanesi, tre senegalesi, due marocchini ed un tunisino)” e durante il processo “hanno risarcito le persone offese ed espresso rammarico per l’accaduto”.

Inoltre, aggiungono che gli imputati avrebbero solo “reagito” come conseguenze e che l’attacco sarebbe partito proprio dalle persone, in seguito, offese dagli imputati. Secondo l’analisi della difesa, si legge che avrebbero agito per primi

brandendo ben due pistole (una scacciacani ed una pistola a spray urticante) ed esplodendo diversi colpi”