Playa Nera, Bianca Atzei feat. Bombai, Get Far: testo, video, significato della canzone

E’ uscito, ieri, venerdì 1 luglio 2022, in radio e su tutte le piattaforme digitali, ‘Playa Nera’, il nuovo singolo di Bianca Atzei feat. Bombai con la produzione artistica di Mario Fargetta.

L’interprete ha spiegato, in poche parole, il brano:

La canzone rappresenta appieno l’atmosfera estiva. Ogni parola e sfumatura del testo richiama quegli attimi unici in spiaggia al tramonto. Il sound firmato Get Far arriva dritto e forte, e non puoi fare a meno di ballare. I Bombai ti coinvolgono con il loro mood estivo e le loro voci sabbiate.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Playa Nera’:

Parli, mi guardi ma non bali

anche sotto voce

mi fai tremare lentamente

la tua schiena suona come samba

sabbia calda

ti prego resta qui con me

E non importa se perdiamo l’ultimo treno

e non importa se ci amiamo poi per davvero

basta anche mi guardi basta

e mi vuoi addosso poi mi dici

Sale, è una notte che sale

il tuo respiro è forte

dimmi se poi mi porterai domani al mare

con il sole che cade

possiamo bruciare

perché la storia continua

E non importa se perdiamo l’ultimo treno

e non importa se ci amiamo poi per davvero

guarda, la luna che guarda

che mi vuoi addosso poi mi dici.