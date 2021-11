Più di te è il nuovo singolo di Emma Muscat, la cantante maltese lanciata da Amici di Maria De Filippi, reduce dal successo del singolo estivo Meglio di sera, realizzato con la partecipazione di Astol e Álvaro de Luna, certificato Disco d’Oro.

Il singolo è disponibile sulle piattaforme streaming dal 24 novembre 2021.

Emma Muscat – Più di te: significato canzone

Il nuovo singolo di Emma Muscat è una canzone pop che parla dell’importanza di avere fiducia in se stessi, soprattutto dopo essere stati feriti dalla persona di cui si era innamorati.

Più di te è stato definito un inno al “self-confidence”, stando al comunicato ufficiale.

Più di te: testo

Guardami

E chiediti se mi

Piaci tu che mi fai più male

Guardami

E chiediti se mi

Piaci tu che mi hai rotto il cuore

Mi toccavi come fossi troppo fragile

Ma so scalare le montagne sempre ripide

Evitavi nelle mappe quelle strade che

Portano dritto al mare.

Tu che fissi il colore del sole

Ma cambi strada quando vedi me

Tu sei il sale sopra le ferite

Perdi come rose sfiorite.

Senti parlare di me

Sto a lottare con me

Come un pugile

La tua voce che ride in testa

Non mi sembrerà più la stessa

A volte sento di te

Sento parlare di te

Se mi immagino le paure

Che non vivono più in testa

Sei una cosa che non mi manca

Più forte io di te.

Ricordami

Poi chiediti se tu

Vali più di un banale errore

Parlami

E scoprimi se poi

Qui per te non c’è più amore

Mi ritrovo quasi sempre sulle nuvole

Per volare da cascate sempre gelide

Tu che invece mi allontani dalle strade

Portano dritto al mare.

Tu che fissi il colore del sole

Ma cambi strada quando vedi me

Tu sei il sale sopra le ferite

Perdi come rose sfiorite.

Senti parlare di me

Sto a lottare con me

Come un pugile

La tua voce che ride in testa

Non mi sembrerà più la stessa

A volte sento di te

Sento parlare di te

Se mi immagino le paure

Che non vivono più in testa

Sei una cosa che non mi manca

Più forte io di te.

Di te, di te, di te

Più forte io di te

Di te, di te, di te

Più forte io di te.

Senti parlare di me

Sto a lottare con me

Come un pugile

La tua voce che ride in testa

Non mi sembrerà più la stessa

A volte sento di te

Sento parlare di te

Se mi immagino le paure

Che non vivono più in testa

Sei una cosa che non mi manca

Più forte io di te.