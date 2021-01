Piotta ha curato la colonna sonora della terza e ultima stagione di Suburra – La Serie, la serie originale Netflix italiana, con 10 canzoni inedite incluse nell’album Suburra – Final Season.

Da oggi, venerdì 29 gennaio 2021, è disponibile il video ufficiale di È ora di andare, diretto da Glauco Citati, che vede la partecipazione di tutti i protagonisti principali di Suburra – La Serie, Alessandro Borghi (Aureliano), Giacomo Ferrara (Spadino), Carlotta Antonelli (Angelica), Federica Sabatini (Nadia), Francesco Acquaroli (Samurai), Adamo Dionisi (Manfredi) e Filippo Nigro (Cinaglia), e che contiene scene tratte dalla serie.

Di seguito, trovate il testo di È ora di andare. Clicca qui per vedere il video.

Piotta, È ora di andare: il testo

Kalimera e kalispera, quando viene sera

Urlo dalla bocca l’ultimissima preghiera

Perle di rosario 24k

Che io sia maledetto che non ce l’ho fatta

Troppa la mia rabbia quando versa in faccia

L’ultima goccia di veleno dalla mia borraccia

Lei scende giù veloce dentro alla mia notte

Contro questo vento secco, ossa rotte

Puzza di borgata e lotte che nessuno accetta

Eccetto che nel buio poi fumo di panetta

Viola come carta blu zucchero di Alfetta

Corse e lampeggianti, tu sguardo di vedetta.

È ora di andare e di non tornare

È ora di andare

È ora di andare e di non tornare

È ora di andare.

Io vangelo apocrifo, vago un’altra volta

In mezzo a questa bolgia, sopra a questo golgota

Faccio più incubi che sogni e tutti i giorni

Ad occhi aperti, sì, anche a mezzogiorno

Pure con il sole attorno, picchia forte

Vado e non ritorno, condannato a morte

Tengo tra le mani pagine di questa Bibbia

Immagine di un demone prima della sconfitta

Tentami tre volte, fallo come il diavolo

Vago tra i deserti, mari che non si aprono

Cado giù nel baratro, ma è tutto scritto

Non sono io l’eletto, io sono lo sconfitto.

È ora di andare e di non tornare

Indietro sui passi

Giusti o sbagliati, ma comunque fatti

Nessuno è perfetto ed io ancora meno degli altri

Che io possa bruciare nel fuoco

Per ogni errore che non mi perdono.

È ora di andare e di non tornare

Indietro sui passi

Giusti o sbagliati, ma comunque fatti

Nessuno è perfetto ed io ancora meno degli altri

Che io possa bruciare nel fuoco

Per ogni errore che non mi perdono.

Perdono, perdono.

È ora di andare e di non tornare

È ora di andare

È ora di andare e di non tornare

È ora di andare.