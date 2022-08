Uscita da pochi giorni, il nuovo singolo delle BLACKPINK’, “Pink Venom” è finito al centro di un video che mette a confronto alcune parti del brano con hit famose del passato, proprio a sottolineare le forti somiglianze. Le tracce in questione sono “Kick In The Door” di Notorious B.I.G, “Pon De Replay” di Rihanna e “P.I.M.P” di 50 Cent. Su TikTok, l’user Jarred Jermaine fa ascoltare i passaggio di “Pink Venom”, subito seguiti dal frammento del pezzo che lo ricorda. Il risultato -soprattutto per quanto riguarda Rihanna e Notorius B.I.G è parecchio eloquente. Confrontate voi stessi, qui sotto.

“Come mai questa nuova canzone dei BLACKPINK suona così familiare?”. Con questo interrogativo è nata la clip che conta oltre 12.000 commenti e più di 400.000 likes.

“Non c’è niente da dire o da fare se non ridere” è uno dei commenti più apprezzati, insieme a più duri come “Almeno hanno dato crediti sui loro siti web su questa canzone? Oppure l’hanno semplicemente rubato e sperano che tutti se ne siano accorti?” e “2 anni per il ritorno e non possono nemmeno essere originali“.

“Pink Venom” è una canzone registrata dal gruppo femminile sudcoreano Blackpink per il loro secondo disco in studio, Born Pink. È stato pubblicato tramite YG Entertainment e Interscope Records come singolo pre-rilascio il 19 agosto 2022. Il brano è stato scritto da Teddy e Danny Chung e prodotto da Ido, R. Tee e 24.

Un video musicale di accompagnamento è stato caricato contemporaneamente sul canale YouTube di Blackpink con l’uscita del singolo. Ha ottenuto qualcosa come 90,4 milioni di visualizzazioni in 24 ore, segnando il più grande debutto di video musicali di 24 ore del 2022. Potete cliccare qui per vederlo.

“Pink Venom” ha debuttato in cima alla classifica mondiale delle migliori canzoni di Spotify con 7,9 milioni di stream, diventando la prima canzone di un gruppo femminile e la prima canzone coreana a riuscire nell’impresa, rimanendo al numero uno per il secondo e il terzo giorno. Il pezzo ha avuto successo commerciale in Cina, conquistando più classifiche sul più grande sito musicale del paese, QQ Music.