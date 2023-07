Appuntamento a Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, in programma martedì 19 luglio 2023. Continua, con successo, il tour negli Stadi che sta inanellando sold out continui, con la band pronta a interpretare, dal vivo, i più grandi successi della loro carriera, senza dimenticare i primi brani, molto apprezzati dal loro pubblico. Potremo ascoltare i pezzi estratti dal loro ultimo disco, “Fake News“, insieme al singolo rilasciato per l’estate 2023, “Rubami la notte“, che punta a bissare la hit del 2023, “Giovani wannabe”. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto a Torino e le informazioni sui biglietti disponibili.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Torino, la scaletta del concerto

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari inizierà alle 21. L’apertura dei cancelli è prevista per le 17 circa.

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Torino, biglietti del concerto

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 19 luglio 2023 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Quante ore dura il concerto dei pinguini?

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari negli Stadi dura circa due ore con circa 25 brani in scaletta.

Come arrivare allo Stadio Olimpico Grande Torino

Ecco le informazioni riportare per arrivare allo Stadio Olimpico a Torino.

In metropolitana e tram: Metro + Linea 4 (Porta Nuova), Metro + Linea 10 (Vinzaglio)

In tram, ecco quale Linee prendere: 4, 10, 14, 17, 63

Con il treno, invece, sono consigliati questi tragitti:

Dalla stazione Torino Porta Nuova FS: linea 4

Partendo dalla stazione Torino Porta Susa FS: linea 10

Invece dalla stazione Torino Lingotto FS: linee 14, 14 b

Infine dalla stazione Torino Dora GTT: Navetta 10, DoraFly + linea 10 (da Porta Susa)

In aereo

La ferrovia GTT collega la città di Torino con l’Aeroporto di Torino Caselle in soli 19 minuti.

Se si arriva in auto, il consiglio è di utilizzare il Parcheggio Caio Mario, poi prendere la linea 4 o 10