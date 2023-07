Appuntamento a Venezia – Mestre, con i Pinguini Tattici Nucleari, venerdì 7 luglio 2023. Si apre così il tour negli Stadi della band dei record, con un album di grandissimo successo, Fake News, pubblicato il 2 dicembre 2022. Recentemente la band ha rilasciato un nuovo singolo, Rubami la notte, che punta a riscuotere lo stesso riscontro della hit estiva dell0 scorso anno, “Giovani wannabe”. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sul concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Pinguini Tattici Nucleari, Mestre, la scaletta del concerto (anticipazioni)

Essendo la prima data del tour, non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour negli Stadi ma non mancheranno i grandi successi della band. Ecco, a seguire, i brani sicuramente eseguiti dal vivo:

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Giulia

Ferma a guardare (Ernia cover)

Me Want Marò Back

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco

Rubami la notte

Ricordi

Stage Diving

Hikikomori

Hold On

Zen

Cena di classe

Pinguini Tattici Nucleari, Mestre, biglietti del concerto

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data a Mestre Venezia del 7 luglio 2023.

Pinguini Tattici Nucleari, Mestre, parcheggio e navetta

Per quanto riguarda i parcheggi, ecco le ultime informazioni che possiamo darvi:

I parcheggi speciali a pagamento sono il park Petroli (320 posti); via Ferraris – via delle Industrie (1.056 posti); 200 posti del complesso Vega (aperti al pubblico dalle 17); via Orlanda- via Ponte di Pietra con 996 posti, realizzati ex novo nell’area di una dismessa concessionaria auto; Palasport Taliercio (420 posti con shuttle); via Forte Marghera (1.168 posti); viale Vespucci (11.52 posti).

L’utilizzo dei parcheggi scambiatori esterni al centro è a pagamento con navette e tariffe identiche a quelle attuali.

Inoltre, dal Park è garantito un servizio navetta ogni pochi minuti. Dai Park C, F e G l’accesso al parco è garantito dal ponte ciclopedonale che si trova al termine di Viale San Marco.

Cliccando qui tutte le informazioni e gli orari delle navette.

Perché i Pinguini Tattici Nucleari si chiamano così?

Il nome della band prende origine dalla birra di origine scozzese “Tactical Nuclear Penguin”, prodotta per la prima volta nel 2009.

Quando sarà il prossimo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari 2023?

Il prossimo concerto della band sarà a Venezia – Mestre venerdì 7 luglio 2023, la prima data del loro tour negli Stadi.

Come si chiama il capo dei Pinguini Tattici Nucleari?

Il leader della band è Riccardo Zanotti, è nato il 16 settembre 1994 ad Alzano Lombardo.

Quante persone al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari?

Sono attese circa 60.000 persone per la prima data del tour negli Stadi della band, in programma venerdì 7 luglio 2023 a Venezia – Mestre.