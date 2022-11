Dopo aver annunciato Milano e Roma, i Pinguini Tattici Nucleari hanno svelato tutte le date del loro tour 2023 negli Stadi. La consacrazione meritata per la band che continua a mietere successi e conquistare le prime posizioni nelle classifiche dei singoli e degli anni, fin dalla loro partecipazione a Sanremo 2020 con il brano “Ringo Starr”. A seguire tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni.

Ecco tutte le date dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari negli Stadi, a luglio 2023. Si parte il 7 luglio a Venezia nel Parco San Giuliano Mestre. Poi sarà la volta di Milano (Stadio San Siro), con due date dell’11 e 12 luglio. Segue Firenze allo Stadio Artemio Franchi il 15 luglio, poi lo Stadio Olimpico a Torino (19 luglio). Successivamente si passa a Roma il 23 e 24 luglio, allo Stadio Olimpico. Si scende a Bari il 27 luglio allo Stadio San Nicola, poi allo Stadio San Filippo a Messina e, infine, il 13 agosto, al Red Valley Festival ad Olbia, in Sardegna. La data dell’11 luglio a Milano allo Stadio San Siro e quella del 23 luglio, a Roma, sono già sold out.

I Pinguini Tattici Nucleari sono reduci da un tour completamente sold out tra palazzetti, festival e arene estive, certificato Platino dalla SIAE per le oltre 300.000 presenze. La prima data annunciata dalla band è stata proprio quella dello stadio di San Siro, il luogo perfetto per consacrare il percorso dei Pinguini Tattici Nucleari non solo come band, ma come team che negli anni ha saputo fare del gioco corale il proprio punto di forza. Una squadra capitanata da Riccardo Zanotti, accompagnato dagli inseparabili Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini, che è passata dai lunghi viaggi “in un Ducato con le chitarre in mano”, come recita il testo di Dentista Croazia, a conquistare uno spazio che oggi sembra enorme, all’ombra delle alte luci dello stadio di una città, Milano, che gli ha già dato tanto ma che è pronta ad amarli e ad accoglierli ancora.

E, insieme a Milano, ecco moltre altre date e città pronte ad abbracciare la band dei record.

Pinguini Tattici Nucleari, Stadi 2023, biglietti

I biglietti sono già disponibili ed è sufficiente cliccare qui.