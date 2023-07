I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a conquistare Messina con la loro nuova tappa del tour negli Stadi, in programma domenica 30 luglio 2023 allo Stadio San Filippo. La band eseguirà i successi che li hanno fatti conoscere al grande pubblico dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con “Ringo Starr“. Spazio per le loro prime hit (da “Bergamo” a “Irene” passando per le più recenti “Zen” e “Rubami la notte“, brano rilasciato per l’estate 2023 dopo il boom di “Giovani wannabe” uscita l’anno precedente. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti.

Pinguini Tattici Nucleari, Messina, 30 luglio 2023, scaletta del concerto

Il live inizierà alle 21. A seguire la scaletta del concerto.

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Pinguini Tattici Nucleari, Messina, 30 luglio 2023, biglietti del concerto, navetta e apertura cancelli

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, si parte da 45 euro per la Tribuna C Frontale fino ai 69 euro della Tribuna A e B Vis. Laterale Limitata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come riportato qui, la navetta per i Pinguini Tattici Nucleari sarà a disposizione dalle 10 alle 15, poi dalle 15 alle 21 e dalle 23 alle 3 con 15 bus in servizio.

Solitamente l’apertura dei cancelli avviene tra le 16 e le 17.

Il bilancio della data a Bari

In attesa di esibirsi in Sicilia e in Sardegna, ecco il commento della band su Instagram, dopo il live a Bari:

Bari, ottava data del tour. In una serata insolitamente freschina, il calore che il pubblico pugliese ha riservato a noi sei trimoni ce lo ricorderemo per tanto tempo. In particolare ringraziamo tutti quelli e quelle che ieri sono venuti da lontano: da Foggia o da Lecce, ma anche addirittura dalla Campania o dalla Calabria. Vi promettiamo che, al prossimo tour, saremo noi ad avvicinarci a voi. Dicevo, giunti all’ottava data iniziamo a percepire che tra poco questo viaggio finirà, con la grande festa di Reggio Emilia. Inutile dire che la malinconia inizia a farsi sentire, ma è una malinconia utile. È terreno fertile per nuove canzoni, idee e suggestioni. Ora però i pensieri sono rivolti alla Sicilia e alla Sardegna: stiamo arrivando! ❤️