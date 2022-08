Riccardo Zanotti ha lasciato i Pinguini Tattici Nucleari? Fake news, secondo il diretto interessato che è intervenuto, pochi minuti fa, con una Instagram Stories per mettere a tacere i rumors e le indiscrezioni delle ultime ore. ThePipol, questa mattina, aveva riportato questa notizia:

“Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati, i Pinguini tattici nucleari si sciolgono. La band formatasi nel 2010 in provincia di Bergamo raggiunse l’apice della popolarità partecipando nel 2020 al 70 esimo Festival di Sanremo nella sezione campioni con il brano ‘Ringo Star’, classificandosi al terzo posto. Nessun annuncio ufficiale da parte del gruppo, siamo noi a confermare la notizia a seguito delle indiscrezioni. Riccardo Zanotti frontman della band farà parte del cast del Tim Music Awards che a settembre, a Verona, durante le due serate di musica dentro la spettacolare cornice dell’Arena, presentate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si esibirà sul palco per la prima volta da solo”.

I fan della band aspettavano una conferma oppure una smentita dai diretti interessati. E, poco dopo le 15.30, via social, sul profilo dei Pinguini Tattici Nucleari, è stato Riccardo Zanotti, il frontman del gruppo, a negare fermamente queste voci:

“Io sono in vacanza in Irlanda sulle scogliere di Moher, c’è un vento forte, spero riusciate a sentirmi… Guardate che bellezza. Mi arriva una notizia, la notizia è che ci siamo sciolti, i Pinguini Tattici Nucleari non ci sono più. Allora, io non so che problema abbia certa stampa che abbia data questa notizia, non è assolutamente vero, non ho idea del perché sia stata data. È una colossale fake news, vabbè, ci sta, adesso ritorno a questa bellissima camminata e ci vediamo presto. Anzi, meglio ancora, è una colossale… bufala”.

Non ci sarebbe aria di addio e intenzione di sciogliere la band, né tantomeno l’idea di una carriera solista, da parte di Riccardo Zanotti che si è visto dover correggere il tiro, direttamente dall’Irlanda, per smentire assolutamente la fine di questo viaggio musicale. Proprio poche ore fa, I Pinguini Tattici Nucleari hanno rilasciato una nuova canzone, Dentista Croazia.