I Pinguini Tattici Nucleari usciranno venerdì 2 dicembre 2022 con il loro nuovo disco di inediti, Fake News. All’interno dell’album sono presenti 14 tracce, anticipate dall’ultimo singolo, Ricordi e dalla hit estiva di successo, Giovani Wannabe. In occasione dell’uscita del nuovo album, è stata organizzata una vera e propria mostra aperta al pubblico in collaborazione con Spotify (dal 2 al 4 dicembre c/o Ride Milano, Via Valenza 2), un’esperienza immersiva in cui l’allestimento di ciascuna sala racconterà un brano dell’album.

Nelle settimane scorse, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato le prime date del loro tour negli Stati, in programma nell’estate 2023. Dopo le tappe di San Siro e dello Stadio Olimpico di Milano, il gruppo ha svelato il calendario completo che parte dal 7 luglio 2023 al Parco San Giuliano Mestre a Venezia (data zero) e che si concluderà il 13 agosto 2023 al Red Valley Festival di Olbia.

È la storia d’amore più bella del mondo. Abbiamo aggiunto molte nuove date per arrivare ovunque, pure a casa vostra. Alle 11.11 saranno disponibili online i biglietti per il nostro primo tour negli stadi ed è una sensazione fantastica. Stiamo già preparando ora delle sorprese che non vi (e ci) faranno dimenticare facilmente di queste date. Grazie! 🐧❤️

A seguire tutte le date e città.

07.07.2023 – Venezia Parco San Giuliano Mestre – Data Zero

11.07.2023 – Milano Stadio San Siro – Sold Out

12.07.2023 – Milano Stadio San Siro – Nuova Data

15.07.2023 – Firenze Stadio Artemio Franchi – Nuova Data

19.07.2023 – Torino Stadio Olimpico – Nuova Data

23.07.2023 – Roma Stadio Olimpico – Sold Out

24.07.2023 – Roma Stadio Olimpico – Nuova Data

27.07.2023 – Bari Stadio San Nicola – Nuova Data

30.07.2023 – Messina Stadio San Filippo – Nuova Data

13.08.2023 – Olbia Red Valley Festival – Nuova Data

Pinguini Tattici Nucleari, Stadi 2023, biglietti

