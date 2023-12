Petit fou fou è il nuovo singolo di Rhove con il featuring di Anna. Una collaborazione ideale, sottolineata anche dallo stesso rapper che ha dichiarato:

“Apprezzo molto Anna e la sua musica, ho sempre voluto collaborare con lei. Questo era il pezzo giusto, arrivato al momento giusto. Spero che tutta l’energia che ci abbiamo messo arrivi alle persone”

Il brano è stato scritto da Rhove, Anna e Madfingerz, prodotto da Madfingerz.

Rhove e Anna, Petit Fou Fou, Significato, Ascolta la canzone

Il protagonista di questo pezzo è un “piccolo folle, un piccolo pazzo” descritto fin dall’inizio alla guida di una modo. E’ Rhove che racconta la sua ascesa al successo. Ricorda quando divideva i soldi della benzina, nessuno voleva farlo esibire nei locali e adesso tutti lo vogliono nei club. Adesso sono arrivati i soldi, si muove con la Range Rover e ha cambiato la sua vita.

Clicca qui per ascoltare “Petit Fou Fou” e per vedere il visual video della canzone

Rhove e Anna, Petit Fou Fou, Testo della canzone

Ah, petit fou fou sta sur la moto

Ah, okay, “toc, toc”, bussano alle –

Bebe, ah (Ah), petit fou fou sta sur la moto

Ah, okay, “toc, toc”, bussano alle popo (Po-po)

Okay, ah, petit fou fou segue il TomTom

Sopra un ten-ten senza il casquette-quette

Eh, scendevo dal bus, bus con due vestiti Lacoste-coste (Okay)

Ti accorgi subito che è Rho se vedi un piccoletto in moto

Busso: “Bum, bum, bum”

mi fanno un vu-vudù

Ten li tengo su, “vroom, vroom”

Ero in cinquantino a Toulouse con i grammi nella sa– (Ah-ah)

Ah, bebe, sono Rhove (Uah), arrivo in tour su una Panda (Uam)

Smezzavo la benza, facevo cinque e cinquanta

Mi vestivo mal, non ti piaceva La Province, ah

Ora ci volete che suoniamo in tutti i club

Ah (Ah), petit fou fou sta sur la moto

Ah, okay, “toc, toc”, bussano alle popo (Po-po)

Okay, ah, petit fou fou segue il TomTom

Sopra un ten-ten senza il casquette-quette

Yeah, wesh Rhove, arrivo su un Range Rover (Vroom)

Metto la tuta arancione solo per la zone, faccio ‘sta canzone (Ah, ah)

Giro con un petit fou fou, “beep, beep, vroom, vroom” come un film d’azione (Pew, pew)

Vuole entrare nei jeans, my boo, fai “bim, bam, bum”, decide il Signore (Mi chiede per favore)

Niente Birkin (Yeah), nuove Nike (Ah), al galà non ci vestiamo eleganti (Nah, nah, nah)

Mi sono portata le ciabatte di cambio (Ahah) perché so già che mi faranno male i tacchi

Lui è venuto col ten-ten davanti al club solo perché era geloso degli altri (Ueh)

Sei il mio petit fou fou (Ah), my bih, my boo (Ah), ma ricorda di non allargarti (Nah, nah, nah)

Bebe, ah (Ah), petit fou fou (Ah, ah) sta sur la moto (La mo’)

Ah, okay, “toc, toc”, bussano alle popo (Po-po)

Okay, ah, petit fou fou segue il TomTom

Sopra un ten-ten senza il casquette-quette