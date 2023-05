Nuova data in Italia per Peter Gabriel. Domenica 21 maggio 2023, il cantautore si esibirà al Forum di Assago a Milano dopo il live in calendario sabato 20 maggio, all’Arena di Verona. Per il pubblico presente un’occasione imperdibile per ascoltare i più grandi successi del repertorio, insieme ai brani che faranno parte del suo nuovo progetto discografico, i/o, in uscita nel 2023. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Peter Gabriel, Milano, Forum di Assago, la scaletta del concerto

Il concerto inizierà alle 20. A seguire la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione dei brani.

What Lies Ahead

Come Talk to Meeventi

Shock the Monkey

Family Snapshot

Electric

Digging in the Dirt

Secret World

Darkness

No Self Control

Solsbury Hill

Show Yourself

So

Red Rain

Sledgehammer

Don’t Give Up

That Voice Again

Mercy Street

Big Time

Play Video

We Do What We’re Told (Milgram’s 37)

This Is the Picture (Excellent Birds)

In Your Eyes

The Tower That Ate People

Biko

Peter Gabriel, Milano, Forum di Assago, info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Peter Gabriel al Forum di Assago a Milano, domenica 21 maggio. Si parte da 109,25 euro per il Terzo Settore Numerato Visibilità Numerata fino al 1 Settore Numerato a 195,50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Forum di Assago, Come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.