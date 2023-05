Peter Gabriel si esibirà stasera, 20 maggio 2023, all’Arena di Verona con una data del suo “Back to front Tour“. Prodotti da Live Nation, i 22 spettacoli in Europa sono iniziati a Cracovia, in Polonia, il 18 maggio 2023, con date in Italia, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Regno Unito prima di concludersi a Dublino, Irlanda il 25 giugno 2023. Per gli show, Gabriel sarà affiancato dai compagni abituali della band Tony Levin, David Rhodes e Manu Katché. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti disponibili.

Peter Gabriel la scaletta del concerto all’Arena di Verona, 20 maggio 2023

Il concerto di Peter Gabriel inizierà alle 20 con l’opening act. Qui sotto, a seguire, la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione.

What Lies Ahead

Come Talk to Me

Shock the Monkey

Family Snapshot

Electric

Digging in the Dirt

Secret World

Darkness

No Self Control

Solsbury Hill

Show Yourself

So

Red Rain

Sledgehammer

Don’t Give Up

That Voice Again

Mercy Street

Big Time

We Do What We’re Told (Milgram’s 37)

This Is the Picture (Excellent Birds)

In Your Eyes

The Tower That Ate People

Biko

Peter Gabriel, biglietti concerto Arena di Verona, 20 maggio 2023

Sono ancora disponibili solo biglietti per il 1 settore numerato, al prezzo -non abbordabile per chiunque- di 201,25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

L’attesa per il nuovo disco i/o in uscita nel 2023

i/o è un imminente album in studio del musicista rock inglese Peter Gabriel, che dovrebbe essere pubblicato nel 2023. Quando verrà rilasciato, sarà il suo decimo album in studio e il suo primo album completo di nuovo materiale originale in oltre 21 anni dall’album Up, uscito nel 2002. I suoi album più recenti Scratch My Back, New Blood, Rated PG e Flotsam and Jetsam contengono rispettivamente cover, riarrangiamenti di materiale più vecchio, compilation di canzoni da colonne sonore e tracce del lato B.

Come arrivare all’Arena di Verona e info parcheggio

Ecco, di seguito, come arrivare all’Arena di Verona per assistere al concerto di Peter Gabriel:

In autobus:

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno:

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per lasciare l’auto.