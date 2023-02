Personal Jesus è una delle canzoni più iconiche del repertorio dei Depeche Mode, pubblicata nel 1989: è stato il primo singolo di Violator, settimo album realizzato in studio dalla band britannica, composta dal 1995 al 2022 da Dave Gahan (voce), Martin Gore (chitarra e tastiere) ed Andy Fletcher, scomparso nel 2022. Il gruppo ha esordito nel 1980 e ha oggi ha realizzato 15 album, l’ultimo dei quali, Memento Mori (2023), è dedicato a Flatcher.

Sono state almeno 4 le versioni del brano registrate dal gruppo: una da 4:56 con una coda strumentale, mentre la versione da 3:47 è stata usata anche per il video; le altre due versioni sono state destinate a dischi singoli; quella da 3:23 per il disco 7″ e quella di 5:51 per quello 12″.

Depeche Mode, Personal Jesus: autori e significato canzone

Testo e musica di Personal Jesus sono stati scritti da Martin Lee Gore. Il significato della canzone rimanda, come spiegato dallo stesso autore, a quanto scritto da Priscilla Presley, moglie del Re del Rock Elvis, che rappresentava la sua relazione con il marito come una sorta di rapporto tra una seguace e il suo dio. Un rapporto di coppia decisamente sbilanciato, dunque, che ha interessato l’autore, interessato al legame che si può creare tra una persona e un’altra che ti dà luce, importanza, anche speranza.

Personal Jesus: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone su YouTube.

Depeche Mode, Personal Jesus: testo canzone

Reach out, touch faith

Your own personal Jesus

Someone to hear your prayers

Someone who cares

Your own personal Jesus

Someone to hear your prayers

Someone who’s there

Feeling unknown

And you’re all alone

Flesh and bone

By the telephone

Lift up the receiver

I’ll make you a believer

Take second best

Put me to the test

Things on your chest

You need to confess

I will deliver

You know I’m a forgiver

Reach out, touch faith

Reach out, touch faith

Your own personal Jesus

Someone to hear your prayers

Someone who cares

Your own personal Jesus

Someone to hear your prayers

Someone who’s there

Feeling unknown

And you’re all alone

Flesh and bone

By the telephone

Lift up the receiver

I’ll make you a believer

I will deliver

You know I’m a forgiver

Reach out, touch faith

Your own personal Jesus

Reach out, touch faith

Reach out, touch faith

Reach out, touch faith

(Reach out, reach out)

Reach out, touch faith

Reach out and touch faith