La scaletta dei Depeche Mode in concerto a Milano: l’ordine delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare al Forum di Assago

Ultima data dei Depeche Mode in Italia, in concerto stasera, 30 marzo 2024, al Forum di Assago a Milano. Dopo l’esordio a Torino e la prima data al Forum di Assago giovedì 28 marzo, la band è pronta per il bis. Poi si sposteranno in Germania, a Colonia, dal 3 all’8 aprile, per tre tappe che chiuderanno ufficialmente il “Memento Mori World Tour 2024”. L’esordio è avvenuto il 4 ottobre 2022, insieme all’annuncio dell’album omonimo “Memento Mori” durante un evento a Berlino. Qui sotto potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni, le informazioni sui biglietti disponibili e l’orario di inizio del concerto.

La scaletta dei Depeche Mode in concerto al Forum di Assago a Milano

Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni dei Depeche Mode in concerto al Forum di Assago a Milano. Il live inizierà alle 20.45.

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Policy of Truth

In Your Room

Everything Counts

Precious

My Favourite Stranger

Strangelove (Acoustic; sung by Martin L. Gore)

Home (Acoustic)

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

Behind the Wheel

Black Celebration

Stripped

Enjoy the Silence

Waiting for the Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Biglietti per il concerto dei Depeche Mode al Forum di Assago a Milano

Tutto esaurito il live dei Depeche Mode al Forum di Assago a Milano. Il concerto è sold out.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano per il concerto dei Depeche Mode

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.