Appuntamento stasera, 23 marzo 2024, alla Inalpi Arena a Torino con la tappa italiana del “Memento Mori world tour” dei Depeche Mode. I live promuovono e accompagnano l’uscita dell’ultimo disco del gruppo storico, l’omonimo “Memento mori”. La quarta fase del tour è iniziata in Europa il 22 gennaio scorso a Londra e vedrà la band tornare in Italia il 28 e 30 marzo prossimi a Milano, al Forum di Assago. A seguire potete leggere tutte le informazioni sull’arrivo dei Depeche Mode a Torino, la scaletta delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti.

Depeche Mode, la scaletta del concerto a Torino

Ecco la scaletta delle canzoni dei Depeche Mode alla Inalpi Arena a Torino. Il concerto inizierà alle 21.

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Policy of Truth

In Your Room

Everything Counts

Precious

My Favourite Stranger

Strangelove (Acoustic; sung by Martin L. Gore)

Home (Acoustic)

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

Behind the Wheel

Black Celebration

Stripped

Enjoy the Silence

Waiting for the Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Depeche Mode a Torino, informazioni sui biglietti

Il concerto dei Depeche Mode a Torino è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 23 marzo 2024.

In che albergo sono i Depeche Mode a Torino?

I Depeche Mode sono arrivati ieri pomeriggio all’hotel Principi di Piemonte a Torino, accompagnati dal loro staff. A seguire potete vedere il video del loro arrivo in hotel, venerdì 22 marzo:

L’album Memento mori dei Depeche Mode

Il disco “Memento mori” dei Depeche Mode è stato pubblicato il 24 marzo 2023, anticipato dal singolo “Ghosts Again“. In Italia ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti. Stessa posizione raggiunta anche in Francia, Germania, Belgio, Svezia, Svizzera e Ungheria. Negli Stati Uniti si è fermato al 14esimo gradino.

Come arrivare alla Inalpi Arena a Torino

Ecco come arrivare alla Inalpi Arena a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare alla Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) in pochi minuti.