NDG ha rilasciato il suo inedito, Perdonami, durante la puntata di Amici 2023 in onda domenica 8 gennaio. Il cantante fa parte della squadra di Lorella Cuccarini. Qui sotto potete ascoltare il brano e leggere il testo del pezzo.

Perdonami, Ascolta la canzone, leggi il significato

A seguire potete ascoltare Perdonami di NDG. Cliccando qui, invece, l’esibizione video ad Amici 2022.

Il brano è una richiesta di perdono. Il cantante non riesce a stare nella sua solitudine, avvolto dai pensieri. Vorrebbe tornare indietro, sa che si è comportato male e che non merita giustificazioni, ma esprime il suo pentimento.

NDG, Perdonami, Testo canzone

Perdonami,

io non ci riesco a restare qui solo nel letto,

ora guardami,

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso di te

Perdonami,

io non ci riesco a restare qui solo nel letto,

ora guardami,

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso di te

Baby lo so bene ti ho fatto del male,

non bastano scuse per un bel finale,

io so che mi merito ciò,

vorrei tornare indietro e non si può,

sbatti la porta e non ti rivedrò più

Tu sei bella così bella mandi in manicomio,

solo se mi hai amato adesso puoi provare odio,

tutto parla di te adesso che non ci sei tu che strillavi “Perché? Cosa ci hai trovato in lei?”

Ooh ti ho persa in un attimo

ooh e non sento più il battito

ooh vorrei averti qua accanto ma no

E non mi serve lo giuro non mi serve,

nessun’altra se non te sotto le coperte baby

Perdonami,

io non ci riesco a restare qui solo nel letto,

ora guardami,

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso di te

Perdonami,

io non ci riesco a restare qui solo nel letto,

ora guardami,

mi tengo dentro tutto ciò che ho perso di te

Tutto ciò che ho perso di te

Tutto ciò che ho perso di te

Tutto ciò che ho perso di te

Di te