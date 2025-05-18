Perchè Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti addio: emerge la verità dopo anni

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati una coppia per un un lungo periodo: ecco perché si sono detti addio. Emerge la verità dopo anni.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati una coppia per un un lungo periodo: ecco perché si sono detti addio. Emerge la verità dopo anni.

Dopo 15 anni di relazione Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno posto la parola fine al loro amore. Una rottura non facile per entrambi, ma inevitabile, che i due artisti hanno cercato di affrontare in modo composto e consapevole. Nell’ultimo periodo insieme hanno vissuto una serie di alti e bassi che hanno monopolizzato anche l’attenzione dei media, spesso sono stati protagonisti del gossip. I due hanno cercato di non alimentare i rumors, anche per il bene del figlio Andrea a cui entrambi sono molto legati.

Le loro strade professionali, ma anche private si sono separate. Ma cosa si è inclinato nel rapporto tra Anna e il cantante napoletano? Inizialmente i motivi della rottura non sono stati resi noti, i due artisti hanno provato a mantenere un basso profilo e hanno atteso che i riflettori su di loro si spegnessero. Non hanno rilasciato dichiarazioni, ne tanto meno hanno dato adito a contrasti e polemiche a distanze. Tuttavia in molti si sono chiesti quali sono stati i reali motivi della rottura.

Anna e Gigi si sono conosciuti ad un concerto, all’epoca la Tatangelo aveva solo 16 anni ed era una giovane artista esordiente. Poi nel 2002 è iniziata la loro relazione, una storia criticata vista l’evidente differenza d’età tra i due. Nonostante tutto i due cantanti si sono amati molto anche se hanno dovuto affrontare alcune difficoltà originate dalla particolarità del loro lavoro. La sorella di Anna, Silvia, in una recente intervista rilasciata al magazine Chi, ha parlato del rapporto altalenante vissuto dai due.

Anna Tangelo e Gigi D’Alessio un addio inevitabile

“Entrambi erano sempre in viaggio, con la valigia pronta, e alla fine non sono riusciti a trovare un equilibrio”, ha dichiarato Silvia. La donna ha poi aggiunto che per Anna non è stato facile, in diverse occasioni l’ha chiamata per rivelarle tutta la sua sofferenza. Inoltre quando ha saputo del nuovo legame di Gigi e dell’arrivo di un altro figlio per lei è stato straziante, anche se non ha mai pensato ad una reunion.

Oggi Anna sta pensando ad Andrea e anche a se stessa. Ha ripreso in mano la sua carriera e guarda avanti in modo positivo: “Io sono una mamma, il mio dovere è quello di proteggere Andrea”. Dopo l’addio a Gigi D’Alessio la vita della cantante è cambiata radicalmente, pensa più a se stessa e alla sua crescita personale. Nonostante l’amore provato per l’artista napoletano e la sofferenza generata dalla rottura oggi è consapevole che l’addio era inevitabile.

Gigi D’Alessio: “Ho capito che l’amore cambia…”

Padre di 6 figli e oggi felicemente legato a Denise Esposito, Gigi D’Alessio ha sempre vissuto le sue relazioni con passione e partecipazioni. Sia con la prima moglie Carmela Barbato che con Anna Tatangelo ha vissuto un addio doloroso, e solo in seguito ha compreso come il rapporto si è evoluto da relazione a co-genitorialità.

Intervistato da Le Iene, Gigi ha spiegato di aver capito che l’amore può assumere diverse forme e si evolve continuamente: “Ho capito che l’amore cambia“, ha dichiarato. “L’amore di due fidanzati è una cosa, quando arrivano i figli quell’amore cambia“. Nonostante gli sforzi è riuscito ad essere un padre presente per i suoi figli, e ha tentato di ricostruire un rapporto civile con le sue ex.