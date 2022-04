Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati

E’ rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Ad annunciarlo, in anteprima, il magazine ‘Chi’, sul proprio account Instagram.

Il cantante napoletano, attualmente nel cast della nuova stagione di ‘Made in sud’, e la conduttrice di ‘Scene da un matrimonio’, ad oggi, non hanno confermato (o smentito), sui social o via stampa, l’addio definitivo.

In una recente intervista, datata marzo 2022, rilasciata al settimanale ‘Gente’, l’interprete di Sora aveva lodato il fidanzato e la voglia di costruire un futuro assieme dopo la fine del lungo legame sentimentale con Gigi d’Alessio:

L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita.