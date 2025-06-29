Anna Tatangelo, dopo la foto con il pancione arriva la decisione: “Piccole deviazioni”

Anna Tatangelo è tornata al centro del gossip nostrano dopo aver annunciato di essere incinta, ha deciso di farlo pubblicando una bellissima foto in cui mostra il pancione e in cui parla della scelta di libertà che ha fatto. E adesso, a distanza di pochi giorni da quel post che ha infiammato i suoi profili social, è arrivato un altro annuncio.

La cantante di Soresa ha voluto fare una comunicazione importante ai suoi fan, spiegando bene come stanno le cose adesso che è in dolce attesa e cosa ha dovuto fare considerata la sua attuale condizione di donna incinta. Le parole dell’artista hanno ricevuto tantissimi like e commenti da parte dei numerosi followers.

Anna Tatangelo, la decisione dopo la scoperta della gravidanza

Anna Tatangelo prima che scoprisse di essere incinta aveva organizzato il tour “Tatangeles“, un appuntamento attesissimo dai suoi tanti fan. Ma pochi giorni dopo aver annunciato la gravidanza, ha comunicato che ha deciso di rinviare le date di Napoli e Milano. Con un altro post sui social ha spiegato che nella vita capitano “piccole deviazioni”, riferendosi chiaramente all’arrivo del bebè.

“Alcuni viaggi hanno piccole deviazioni che allungano di poco la strada, ma non per questo non hanno più la loro destinazione (…)“, inizia così il lungo post in cui Anna Tatangelo ha comunicato di aver posticipato due date del suo tour, spiegando che saranno ricollocate in primavera, periodo in cui avrà partorito e dunque potrà tornare sul palco. Il post di lady Tata ha ricevuto moltissimi like e commenti di chi le ha voluto fare tanti auguri, invitandola a prendersi tutto il tempo necessario.

La Tatangelo ha poi confermato tutte le date del tour estivo, pubblicando il calendario completo. Non si sa con precisione quando nascerà il bebè della Tatangelo, ne tantomeno se sia maschio o femmina. I followers hanno ipotizzato che quel cuore rosa nel post non sia casuale e potrebbe indicare il sesso del secondogenito della cantante di Soresa, ma al momento non si sa nulla.

Dopo l’annuncio della gravidanza della Tatangelo in tanti si sono chiesti chi fosse il padre, visto che la cantante non aveva ufficializzato alcuna relazione. Si tratta di Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio lontano dal mondo dello spettacolo, con cui lady Tata ha una relazione da diversi mesi. A raccontarlo sono stati i fratelli della Tatangelo in un’intervista in cui hanno detto che la sorella è molto contenta e che finalmente il suo compagno non è famoso, cosa che – a detta loro – renderebbe tutto più facile. Parole che lascerebbero intendere come la cantante sia molto serena con il nuovo compagno e soprattutto felicissima di aspettare un secondo figlio, di cui presto – come hanno detto i fratelli – rivelerà il sesso.