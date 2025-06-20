Anna Tatangelo, chi è il compagno Giacomo: età, lavoro, dove vive. Tutto su di lui

Anna Tatangelo nella giornata di martedì 18 giugno ha spiazzato tutti condividendo una sua immagine con il pancione e annunciando così di essere in dolce attesa. Un post davvero inaspettato, un gesto con cui la cantante di Soresa ha voluto comunicare a tutti di aspettare il suo secondogenito, è bastato poco tempo perché tutti si chiedessero chi sia il padre del bambino.

Lady Tata, infatti, non ha ufficializzato alcuna relazione e nel post parla di questo nuovo arrivo al singolare, senza mai citare un compagno e ancor meno taggandolo. Era prevedibile che la cosa destasse una certa curiosità e ad annunciare l’identità del presunto padre del bambino ci ha pensato Alessandro Rosica poco dopo su Instagram. Secondo l’investigatore social si tratterebbe di Giacomo Buttataroni.

Chi è Giacomo Buttataroni, il presunto compagno della Tatangelo

Sarebbe Giacomo l’ultimo uomo con cui Anna Tatangelo è stata avvistata, nell’ottobre del 2024 Diva e Donna ha pubblicato alcune immagini della cantante cin compagnia di Buttataroni, allenatore di calcio di 30 anni. Subito dopo Chi aveva pubblicato alcune immagini della presunta coppia in viaggio alla stazione di Roma Termini, poi da quel momento non è uscito più nulla sui due. Proprio per questo in tanti, dopo che lady Tata ha condiviso il suo bellissimo scatto con il pancione, si sono chiesti chi sia il padre.

A confermare che si tratterebbe di Giacomo Buttataroni è stato Alessandro Rosica, secondo cui la cantante non avrebbe mai ufficializzato questa relazione, perché quando avrebbero iniziato a frequentarsi, sarebbero stati entrambi impegnati. Il 30enne, inoltre, sarebbe l’allenatore del figlio avuto con Gigi D’Alessio, Andrea. Chiaramente si tratta solo del racconto dell’investigatore social che non trova alcuna conferma da parte dei diretti interessati.

Di Giacomo Buttaroni non si hanno molte notizie, ha un profilo Instagram bloccato e ha 8 anni in meno di Anna Tatangelo. In passato pare abbia giocato a calcio, con il Latina in serie B e adesso è allenatore della squadra Juniores Nazionale del Roma City. Dopo l’annuncio di lady Tata da parte sua non vi è stato alcun cenno, cosa che potrebbe lasciar pensare che non sia lui il padre o che comunque, al momento, preferisca restare in silenzio e non farsi travolgere dal gossip.

Anna Tatangelo, che invece all’attenzione del gossip nei suoi confronti è abituata, nel post ha scelto di parlare della sua “libertà” e di come a questo bambino basterà “tutto il suo amore”. Parole che quasi lascerebbero pensare che al momento la cantante sia single, anche queste però, sono solo supposizioni. Per sapere chi è il padre del secondo figlio di Anna Tatangelo e ulteriori dettagli su questa gravidanza, bisognerà attendere che la cantante decida di parlare in modo diretto, magari con un’intervista su qualche giornale o in tv. Staremo a vedere.