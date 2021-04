E’ uscito il video ufficiale di Per davvero, il nuovo singolo di Valerio Mazzei.

La canzone, come descritto, riflette le attitudini sentimentali della giovane generazione di cui Valerio fa parte, che non ha paura di mettere a nudo le proprie emozioni e lasciare i sentimenti liberi di scorrere.

“Per davvero” arriva come una sincera confessione e promessa d’amore, verso di sé e la persona amata. Intreccia liricamente una collezione di buoni propositi e il desiderio di rischiare qualcosa ogni giorno per amore, per mescolare insieme diversi colori con cui disegnare l’orizzonte di un domani sereno e autentico. “Per Davvero racconta tutte le sfaccettature e i colori di una storia d’amore che non riesci a toglierti dalla testa. Quell’amore che ti tranquillizza e che ti fa combattere contro il mondo, quando questo non ti dà tregua. È la voglia di scappare in un posto lontano per combattere la paura di crescere, sperando di non sbagliare, sempre con quella sigaretta tra le labbra, come simbolo di una voglia di possesso che non se ne va.”

Valerio Mazzei, in passato, ha rilasciato altri brani inediti come “Lungotevere”, “12 Luglio” e “24 ore”. Con 1,3 milioni di iscritti, il suo canale conta oltre 170 milioni di visualizzazioni complessive. E’ uno dei creator più popolari del web con milioni di fedelissimi su YouTube, Instagram e TikTok.

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui, a seguire il testo del brano.

Valerio Mazzei, Per davvero, Testo

[Strofa 1]

Non sei la prima ma vorrei che fossi l’ultima

Che sappia prendermi come fossi l’unica

Io che ho paura di crescere in fretta

Tu che hai la cura di tenermi testa

Ed ho provato a non fumare sigarette

Ma non ci riesco finché ho te nella mia testa

Tu che hai paura di non essere perfetta

Io che ho la cura di tenere i piedi a terra

Dipingerei il cielo dei colori che tu preferisci con i miеi

Io che ti amo come i rischi che corrеrei

Per stare insieme più tranquilli, un po’ più tranquilli

[Ritornello]

Dipingerei il cielo dei colori che tu preferisci con i miei

Io che ti amo come i rischi che correrei

Per stare insieme più tranquilli, un po’ più tranquilli

E certe volte sono triste alle volte meno

E quando bevo non ti penso ma non è vero

Per come è andata non ci credi, non ci credo

E un po’ mi odio per davvero, per davvero

[Strofa 2]

Essere grandi non è facile per niente

E tu sai quante volte non lo do a vedere

Non c’è più fiducia dentro gli occhi della gente

Ho il timore di finire come loro e non sapere

Quante cose lascio indietro

Storie a cui non credo

Non so comportarmi dentro un mondo che non vedo

Ma non me ne frega un cazzo

A costo di esser pazzo

Ti porterei in un posto fatto apposta per noi due

[Ritornello]

Dipingerei il cielo dei colori che tu preferisci con i miei

Io che ti amo come i rischi che correrei

Per stare insieme più tranquilli, un po’ più tranquilli

E certe volte sono triste alle volte meno

E quando bevo non ti penso ma non è vero

Per come è andata non ci credi, non ci credo

E un po’ mi odio per davvero, per davvero

[Pre-Ritornello]

Ti scriverò, di notte più sincero è quello che dirò

Ma quando passi da me e un motivo non c’è

Mi chiedi se è possibile che tornerò

[Ritornello]

Dipingerei il cielo dei colori che tu preferisci con i miei

Io che ti amo come i rischi che correrei

Per stare insieme più tranquilli, un po’ più tranquilli

E certe volte sono triste alle volte meno

E quando bevo non ti penso ma non è vero

Per come è andata non ci credi, non ci credo

E un po’ mi odio per davvero, per davvero