La casa di Ultimo a Roma: dove vive il cantante

Scopri dove vive Ultimo a Roma. La villa con grandi vetrate, giardino e il bagno con postazione da barbiere che ha fatto parlare il web.

La casa di Ultimo a Roma: tutto quello che sappiamo sulla villa del cantautore

C’è un filo invisibile che lega Niccolò Moriconi — in arte Ultimo — alla sua città, e quel filo non si è mai spezzato, nemmeno quando il successo lo ha portato a calcare i palchi più grandi d’Italia. La casa di Ultimo a Roma è diventata uno degli argomenti più cercati dai fan del cantautore romano, curiosi di scoprire dove vive l’artista che ha trasformato la periferia capitolina in poesia. E la risposta, come spesso accade con lui, è più interessante del previsto.

Da San Basilio al successo: le radici non si dimenticano

Prima di parlare di ville con grandi vetrate e bagni da sogno, bisogna tornare alle origini. Ultimo è nato e cresciuto a San Basilio, quartiere della periferia romana che ha segnato profondamente la sua identità artistica e umana. Non si tratta di un dettaglio biografico qualsiasi: San Basilio è il cuore pulsante della sua musica, il luogo che ritorna — esplicitamente o implicitamente — in quasi ogni canzone.

Il legame con il quartiere è talmente radicato che il parco Paolo Panelli di San Basilio è stato rinominato su Google Maps come “parchetto” dedicato a Ultimo, un riconoscimento informale ma potentissimo che dice molto su quanto l’artista sia diventato simbolo del posto in cui è cresciuto. E lui, sul corpo, porta Roma tatuata letteralmente: il Colosseo campeggia sul braccio, mentre sul collo si legge “Fateme Cantà”, frase romanissima che è quasi un manifesto di vita.

Secondo quanto emerso da più fonti, Ultimo possiede ancora appartamenti a San Basilio, quasi a voler tenere un piede fisico nel quartiere che lo ha formato, anche ora che la sua vita è cambiata radicalmente.

La villa di Ultimo a Roma: vetrate, verde e un bagno che fa parlare

La casa di Ultimo a Roma che tiene banco tra i fan è però quella che si intravede dai suoi profili social: una villa che ha fatto girare la testa a chiunque l’abbia vista, anche solo per pochi secondi attraverso uno schermo. E i dettagli che si possono confermare con certezza sono già abbastanza per capire di che livello si parla.

La villa dispone di grandi vetrate affacciate sul giardino, un elemento architettonico che dà luminosità e apre la casa verso il verde esterno, creando quella continuità tra interno ed esterno che è il sogno di molti. L’atmosfera che traspare è quella di uno spazio pensato per vivere bene, lontano dal caos della città pur restando a Roma.

Ma il dettaglio che ha colpito tutti — e che ha fatto impazzire il web — è il bagno. Non un bagno qualunque: un ambiente con una postazione da barbiere che ha immediatamente scatenato commenti, reazioni e condivisioni. Un tocco di personalità fortissima, coerente con l’immagine di un artista che non segue le mode ma le interpreta a modo suo. Come riportato da Today.it, è proprio questo bagno a essere diventato uno degli elementi più discussi della sua abitazione.

La vita in casa: Jacqueline, il piccolo Enea e una famiglia tutta nuova

Immagine generata con AI

La villa di Ultimo non è solo uno spazio estetico: è il nido di una famiglia che si sta costruendo. Il cantautore vive con Jacqueline Luna Di Giacomo, e insieme hanno accolto il loro figlio Enea, nato il 30 novembre. Una data che i fan hanno subito memorizzato e celebrato, come se fosse un evento collettivo — perché per chi segue Ultimo da anni, in un certo senso lo è.

L’arrivo di Enea ha inevitabilmente cambiato le priorità e i ritmi di casa, e si può immaginare come una villa con giardino e grandi spazi aperti sia la scelta perfetta per crescere un bambino lontano dalla frenesia del centro città, mantenendo però il legame con Roma che per Ultimo è irrinunciabile.

New York nel cuore, ma Roma sempre al primo posto

C’è però un capitolo newyorkese nella storia abitativa di Ultimo che non passa inosservato. L’artista ha vissuto per un periodo a New York e, secondo quanto riportato da Idealista, possiede appartamenti sia a San Basilio che nel cuore della Grande Mela. Un dettaglio che racconta di un artista che guarda oltre i confini italiani senza però mai recidere le radici.

New York rappresenta la parentesi internazionale, lo sguardo aperto sul mondo; Roma — e in particolare San Basilio — resta il punto di riferimento identitario. La casa di Ultimo a Roma non è semplicemente l’indirizzo di residenza di una star: è la proiezione fisica di chi è Niccolò Moriconi, dove viene e dove sceglie di tornare ogni volta.

Perché la casa di un artista dice così tanto di lui

Seguire le tracce abitative di un cantautore può sembrare un esercizio di gossip fine a se stesso, ma nel caso di Ultimo c’è qualcosa di più. Ogni scelta — restare legato a San Basilio, costruire una villa con giardino a Roma, aprirsi a New York — riflette una coerenza di valori che si ritrova puntualmente nella sua musica.

Il legame con le origini, incarnato dagli appartamenti a San Basilio e dal parco rinominato in suo onore

Il gusto personale e anticonformista, evidente nel bagno con postazione da barbiere

L’apertura al mondo, testimoniata dalla parentesi newyorkese

La dimensione familiare, con Jacqueline e il piccolo Enea al centro di tutto

Sono quattro facce della stessa medaglia. E se la casa di Ultimo a Roma continua ad alimentare la curiosità dei fan, è perché in fondo racconta — meglio di qualsiasi intervista — chi è davvero l’uomo dietro le canzoni. Un ragazzo di San Basilio che ha costruito il suo mondo senza mai dimenticare da dove viene, mattone dopo mattone, canzone dopo canzone.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.