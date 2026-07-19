Ilario Sorgiovanni è il candidato sindaco del M5S a Crotone 2026. Ingegnere civile e docente di Matematica e Fisica, ha ottenuto 162 preferenze nella selezione interna.

Ilario Sorgiovanni candidato sindaco a Crotone: il M5S punta su un ingegnere-professore

C’è un nome che tiene banco nella politica crotonese di questo 2026: Ilario Sorgiovanni. Il Movimento 5 Stelle ha scelto il suo candidato sindaco a Crotone, e la figura che emerge dal processo di selezione interna è tutt’altro che quella del politico di professione. Ingegnere civile, insegnante di Matematica e Fisica, Sorgiovanni arriva sulla scena con un profilo tecnico-scientifico che non è passato inosservato tra gli attivisti del Meetup Amici di Beppe Grillo del territorio crotonese.

La notizia ha acceso il dibattito locale: chi è davvero quest’uomo, e cosa rappresenta per il M5S in una città che cerca una svolta?

Il processo di selezione: 162 preferenze per conquistare la candidatura

Non è arrivato per cooptazione o per decisione calata dall’alto. Ilario Sorgiovanni ha ottenuto la sua posizione di candidato sindaco a Crotone attraverso un percorso di selezione interno al Movimento 5 Stelle, raccogliendo 162 preferenze nel corso della consultazione tra gli iscritti e simpatizzanti del Meetup locale.

Un numero che, nel contesto di un movimento che ha sempre rivendicato la partecipazione dal basso come proprio marchio di fabbrica, racconta una storia precisa: c’è una base che ha scelto di puntare su di lui, convinta che il suo profilo possa fare la differenza nella competizione elettorale per il Comune di Crotone. La lista è stata certificata, come confermato da CrotoneNews, e il percorso verso le urne è ufficialmente avviato.

Chi è Ilario Sorgiovanni: ingegnere, insegnante, candidato

Il dettaglio che ha colpito molti osservatori è la doppia identità professionale di Sorgiovanni. Da un lato, una laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale, una specializzazione che suona quasi come un programma politico in sé, considerando le note criticità idrogeologiche e urbanistiche che caratterizzano molte aree della Calabria. Dall’altro, una carriera nell’insegnamento che lo ha portato lontano dalla Calabria prima di riportarlo a Crotone.

Secondo quanto riportato da WeSud, Sorgiovanni ha lavorato come ingegnere civile e come docente negli Istituti Tecnici e Professionali della Provincia di Lecco, un’esperienza che lo ha formato in un contesto geografico e culturale molto diverso da quello crotonese. Oggi insegna Matematica e Fisica al Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone, uno degli istituti di riferimento del capoluogo pitagorico.

È un profilo che il M5S sembra aver scelto consapevolmente: non un politico navigato, ma un tecnico con radici nel territorio e una visione ancorata alla concretezza delle scienze applicate. Un candidato sindaco a Crotone che porta in dote competenze specifiche proprio nei settori — pianificazione territoriale, difesa del suolo — dove le città calabresi hanno spesso pagato il prezzo più alto di decenni di scelte discutibili.

Immagine generata con AI

Il contesto: Crotone cerca una guida per il futuro

La città di Crotone si prepara a un appuntamento elettorale che si preannuncia combattuto. Il M5S schiera Sorgiovanni in un panorama competitivo che vede diversi candidati scendere in campo, ognuno con la propria coalizione e il proprio progetto per il capoluogo calabrese.

Per il Movimento 5 Stelle, la scelta di un ingegnere-professore come candidato sindaco a Crotone risponde a una logica precisa: proporre competenza tecnica come alternativa alla politica tradizionale. È un messaggio che il M5S ha utilizzato con successo in passato a livello nazionale, e che ora prova a declinare su scala locale in una città che ha bisogno di risposte concrete su temi come infrastrutture, sviluppo economico, qualità della vita e gestione del territorio.

Il fatto che Sorgiovanni abbia vissuto e lavorato al Nord, in Lombardia, prima di tornare a insegnare a Crotone aggiunge una sfumatura interessante alla sua narrativa: quella di chi conosce realtà diverse, ha confrontato modelli di sviluppo e amministrazione, e ha scelto di portare quella esperienza nella sua città d’origine.

Cosa ci aspetta adesso

Con la lista certificata e la candidatura ufficializzata, Ilario Sorgiovanni entra a pieno titolo nella corsa per la guida di Crotone. I prossimi mesi saranno decisivi: il M5S dovrà costruire una campagna capace di tradurre il profilo tecnico del suo candidato sindaco a Crotone in un messaggio politico comprensibile e attraente per i cittadini.

Le domande che il pubblico si pone sono già nell’aria: riuscirà Sorgiovanni a capitalizzare la sua credibilità professionale in consenso elettorale? Il Movimento 5 Stelle troverà nella città calabrese lo stesso terreno fertile che ha coltivato in altri contesti del Sud Italia? E soprattutto, le competenze di un ingegnere specializzato in difesa del suolo e pianificazione territoriale riusciranno a parlare direttamente ai problemi quotidiani dei crotonesi?

La partita è aperta. E Ilario Sorgiovanni, con i suoi 162 voti di preferenza alle spalle e una lavagna di Matematica davanti, è pronto a giocarla fino in fondo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.