People have the power è un brano di Patti Smith scritto insieme al marito Fred. Fa parte del disco del 1988, “Dream of life”.

Con il tempo è diventato un classico del repertorio nonostante, ai tempi, non avesse ottenuto un grande successo in classifica (nel Regno Unito arrivò alla posizione 97). La critica, invece, fu entusiasta e promosse il pezzo.

People have the power, Patti Smith, Significato canzone

Questa canzone è stata scritta da Patti Smith e dal suo defunto marito, Fred “Sonic” Smith. Patti ha raccontato a NME come abbiano cercato di infondere lo spirito degli anni ’60 in una moderna canzone di protesta:

“Avevamo entrambi protestato contro la guerra del Vietnam quando eravamo giovani. Avevamo fatto parte degli anni ’60, dove la nostra voce culturale era davvero forte, e stavamo cercando di scrivere una canzone che reintrodusse quel tipo di energia. È triste per me ma piuttosto bella. Era davvero la canzone di Fred – anche se ho scritto le parole, lui ha scritto la musica; il concetto era suo e voleva deve essere una canzone che le persone hanno cantato in tutto il mondo per ispirarle per cause diverse. E lui non è vissuto per vederlo accadere, ma io l’ho fatto. Ho visto persone. Ho camminato in marce in tutto il mondo dove le persone hanno iniziato spontaneamente a cantarlo, sai, che sia stato a Parigi o con i palestinesi o, sai, in Spagna o New York City, Washington DC – ed è così commovente per me vedere il suo sogno realizzato”.

Il brano è un simbolo di pace, unità e contro la guerra e le violenze.

People have the power, Patti Smith, Ascolta la canzone

People have the power, Patti Smith, Testo canzone

I was dreaming in my dreaming

Of an aspect bright and fair

And my sleeping it was broken

But my dream it lingered near

In the form of shining valleys

Where the pure air recognized

And my senses newly opened

I awakened to the cry

That the people have the power

To redeem the work of fools

Upon the meek the graces shower

It’s decreed the people rule

The people have the power

The people have the power

The people have the power

The people have the power

Vengeful aspects became suspect

And bending low as if to hear

And the armies ceased advancing

Because the people had their ear

And the shepherds and the soldiers

Lay beneath the stars

Exchanging visions

And laying arms

To waste in the dust

In the form of shining valleys

Where the pure air recognized

And my senses newly opened

I awakened to the cry

The people have the power

The people have the power

The people have the power

The people have the power

Where there were deserts

I saw fountains

Like cream the waters rise

And we strolled there together

With none to laugh or criticize

And the leopard

And the lamb

Lay together truly bound

I was hoping in my hoping

To recall what I had found

I was dreaming in my dreaming

God knows a purer view

As I surrender to my sleeping

I commit my dream to you

The people have the power

The people have the power

The people have the power

The people have the power

The power to dream, to rule

To wrestle the world from fools

It’s decreed the people rule

It’s decreed the people rule

Listen

I believe everything we dream

Can come to pass through our union

We can turn the world around

We can turn the earth’s revolution

We have the power

People have the power

The people have the power

The people have the power

The power to dream, to rule

To wrestle the world from fools

It’s decreed the people rule

It’s decreed the people rule

We have the power

People have the power

We have the power…

People have the power, Patti Smith, Traduzione canzone

Stavo sognando nel mio sogno

Di un aspetto luminoso e giusto

E il mio sonno era spezzato

Ma il mio sogno è rimasto vicino

Sotto forma di valli splendenti

Dove l’aria pura ha riconosciuto

E i miei sensi si sono aperti di nuovo

Mi sono svegliato al grido

Che le persone hanno il potere

Per riscattare il lavoro degli stolti

Sui miti piovono grazie

È decretato il governo del popolo

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Gli aspetti vendicativi divennero sospetti

E si piegarono in basso come per ascoltare

E gli eserciti cessarono di avanzare

Perché la gente aveva l’orecchio

E i pastori e i soldati

Sdraiati sotto le stelle

Scambio di visioni

E posare le armi

Perdersi nella polvere

Sotto forma di valli splendenti

Dove l’aria pura ha riconosciuto

E i miei sensi si sono aperti di nuovo

Mi sono svegliato al grido

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Dove c’erano i deserti

Ho visto fontane

Come panna le acque salgono

E abbiamo passeggiato lì insieme

Senza nessuno da ridere o criticare

E il leopardo

E l’agnello

Sdraiati insieme veramente legati

Speravo nella mia speranza

Per ricordare ciò che avevo trovato

Stavo sognando nel mio sogno

Dio conosce una visione più pura

Mentre mi arrendo al mio sonno

Affido il mio sogno a te

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Il potere di sognare, di governare

Per combattere il mondo dagli sciocchi

È decretato il governo del popolo

È decretato il governo del popolo

Ascolta

Credo a tutto ciò che sogniamo

Può passare attraverso la nostra unione

Possiamo capovolgere il mondo

Possiamo trasformare la rivoluzione della terra

Abbiamo il potere

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Le persone hanno il potere

Il potere di sognare, di governare

Per combattere il mondo dagli sciocchi

È decretato il governo del popolo

È decretato il governo del popolo

Abbiamo il potere

Le persone hanno il potere

Abbiamo il potere…