I Pearl Jam sono al lavoro sul nuovo disco e le prima indiscrezioni svelano che la band si sia affidata alla collaborazione di Andrew Watt, il produttore di Justin Bieber.

Il gruppo ha inciso alcune tracce per il loro dodicesimo album in studio – il successore di “Gigaton”, uscito nel 2020 – e il chitarrista Stone Gossard ha ammesso che il gruppo è “entusiasta” di lavorare con Andrew. Ecco le sue prime dichiarazioni nel confermare il rumor emerso nei giorni scorsi:

Stone ha aggiunto a Consequence Of Sound:

Nella carriera di Andrew Watt, ricordiamo come abbia già lavorato con il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder nel suo album solista “Earthling”, e in precedenza ha collaborato con Justin nel suo disco “Justice”, che includeva brani “Anyone”, “Hold On” e “Peaches”. Tra gli altri artisti, ricordiamo anche Ozzy Osbourne, Post Malone e Miley Cyrus. E i Pearl Jam hanno apertamente sottolineato di essere entusiasti all’idea di poter lavorare con il produttore.

A gennaio 2022 dichiararono:

“Faremo un disco con Andrew, credo. Ne abbiamo già parlato. Sai, la pandemia è arrivata proprio mentre stavamo partendo per un tour del disco ‘Gigaton’. E avevamo in programma molti spettacoli e concerti. A questo punto, nel frattempo, penso che registreremo, perché ora abbiamo una sana ambizione per farlo. Credo che andremo veloci per un anno o due, poi posso immaginare di vederci rallentare per un po’. Abbiamo la capacità di suonare meglio che mai, ma sappiamo anche cosa vogliamo per mantenere la salute del gruppo e vogliamo continuare a tornare”