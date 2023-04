Loredana Bertè ha ufficialmente rimandato il suo tour 2023, previsto nei teatri. Una serie di live attesi dai fan, pronti ad ascoltare i più grandi successi dell’artista, insieme ai pezzi più recenti dall’album “Manifesto”, uscito nel 2021. Ma, alcuni problemi di salute hanno costretto la cantante a prendere questa sofferta decisione, condividendo la notizia via social, con una dichiarazione dello staff:

RINVIATO IL “MANIFESTO TOUR TEATRALE 2023”:

⠀

È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni.

La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista).

⠀

L’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti.

Spera di rivedervi presto, più in forma di prima.

Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo.

⠀

Quanto prima saranno annunciate le nuove date, i biglietti acquistati saranno validi per i prossimi concerti, ma chi vuole potrà chiederne il rimborso attraverso lo stesso circuito utilizzato per l’acquisto.

⠀

Fate un grosso in bocca al lupo alla vostra tigre.

⠀

Un caro saluto

⠀

LOLA STAFF

Manifesto, l’ultimo album di Loredana Bertè uscito il 5 novembre 2021, aveva dato il nome all’imminente tour e dal disco erano stati estratti tre singoli: Figlia di (cantata anche sul palco del Festival di Sanremo), Bollywood e Mare malinconia, uscita a giugno 2022 e inserite in una special edition dell’album. “Manifesto” ha debuttato all’ottavo posto della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Negli ultimi mesi, la Bertè è stata giudice di The Voice Senior e The Voice Kids, in onda su Rai 1 e condotti da Antonella Clerici.