Fuori il video dell’inedito di Ultimo, Paura mai, a pochi giorni dalla fine di un tour che ha chiuso il sipario con un totale record di 342.532 presenze, in sole 6 date completamente imballate. Per festeggiare questo grande traguardo Niccolò ha regalato al suo pubblico “Ultimo Live Stadi 2023”, 5 brani registrati live nelle date dell’ultimo tour, estratti del suo album più recente, “ALBA”, a cui fa da apripista l’inedito “Paura mai”, seguono “Alba”, “Nuvole in testa”, “Ti va di stare bene”, “Vivo per vivere”, “Sono pazzo di te”.

Qui sotto audio, testo e video della canzone.

Paura mai, Ascolta la canzone, video ufficiale e significato

Nel videoclip di Paura mai, pubblicato su YouTube scorrono le immagini di abbracci, lacrime, urla e applausi di folle oceaniche, in cui Niccolò è ritratto con gli affetti più cari e il suo popolo in festa durante queste 6 date da record.

Il brano è un elenco delle paure che accompagnano il cantautore ma, nonostante tutto questo, non perde la forza e il coraggio di andare avanti e smettere di sperare (“Eppure sai, non ho paura, paura mai di guardarmi dentro, quando è buio fuori”).

Potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale cliccando qui.

Ultimo, Paura mai, Testo della canzone

Ho paura che la vita passi e che non possa

vivere come vorrei o come voglio

Ho paura di sentirmi libero, ma in gabbia

che quello che perdi per strada poi non torna

Ho paura che un amico un giorno non risponda

lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza

Ho paura del silenzio in stanza di te

che mi ami e non è più abbastanza

Ho paura che mia madre un giorno di novembre

mi guardi piangendo, ma senza dire niente.

Questa vita che dal monte ride e se ne fotte

di un mondo che brucia e non trova le risposte

Ho paura del riflesso in uno specchio in vetro

Perché mi guardo e giuro adesso non mi vedo.

Ho paura senza lei.

Eppure sai, non ho paura,

paura mai di guardarmi dentro, quando è buio fuori,

quando tutto è spento, ma troverò i colori

e se avrò paura io so che è normale

questa vita passa, ma non scompare

ma non scompare.

Ho paura di volere un figlio troppo presto

oppure che arrivi, ma quando sono vecchio

che io sia diventato un altro nel frattempo

magari quel vecchio cantante di successo

Ho paura di un futuro vuoto,

di cucinare per me solo

della tv di notte appesa

per non sentirmi solo in casa

Eppure sai, non ho paura,

paura mai di guardarmi dentro, quando è buio fuori,

quando tutto è spento, ma troverò i colori

e se avrò paura io so che è normale

questa vita passa, ma non scompare

ma non scompare.

Paura mai di guardarmi dentro, quando è buio fuori,

quando tutto è spento, ma troverò i colori

e se avrò paura io so che è normale

questa vita passa, ma non scompare,

ma amico non scompare