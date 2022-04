Paranoia, Baby Gang: testo, video, significato della canzone

E’ on line, da qualche ora, il nuovo singolo di Baby Gang che porta per titolo ‘Paranoia’. Il pezzo, in poco tempo, è finito in tendenza su Youtube nella sezione musica.

Notizie Baby Gang, sfogo rivolto alla Questura: “Se entro il 2022 non mi fanno suonare smetto di cantare ma…”

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto in basso, il video con l’audio della canzone.

Piango per non ridere,

rido per non piangere

A quindici anni

ho già finito tutte le mie lacrime

Versate nella lapide,

le notti chiuso in carcere

Sognando ogni sera con la testa di evadere

Mi han messo responsabile e nelle prime pagine

Soltanto perché loro voglion sporcarmi l’immagine

Ma sai cosa immagino? Che qui non c’è un margine

Continuo, non immagini anche sotto indagine

E dormo in paranoia

E vivo in paranoia

E tengo una pistola

Ra – pam – pam – pam

Ra – pam – pam – pam

E dormo in paranoia

E vivo in paranoia

E tengo una pistola

Ra – pam – pam – pam

Ra – pam – pam – pam

Que lo que, hermano?

Je suis Maghrébin

Arribo arribo

e vado in giro a Milano (Pa, pa-pa)

Je suis africain

Capito, capito, no capito l’italiano (No, no, no)

Non parlo, no hablo,

la lingua agli infami piuttosto la taglio

Entro, esco, sì, dal commissario, normal

Ho fatto dei progressi, mica un progresso

Son sempre lo stesso, yah-yah

Ho fatto più processi

che, frate’, concerti

Tu che cazzo pensi? Yah, yah

Giro con venti negri e con dieci ferri

Meglio che non scherzi, yah, yah

Tornate a casa aperti

e poi a Studio Aperto

Non portan rispetto, yah, yah

Baby, giuro che ti porto con me, Champs-Élysées

Insieme gireremo tutto il mondo

Lei mi vuole

perché sono uscito dalla misère

Mi chiama, baby, ma io non rispondo

Baby, giuro che ti porto con me, Champs-Élysées

Insieme gireremo tutto il mondo

Lei mi vuole

perché sono uscito dalla misère, ah

Fumo, frè, diretto dalla prima karitè

Je m’en bats les couilles de l’argent

C’ho problemi, crimi’ la mia mentalité

Je m’en bats les couilles, excuse moi

Fumo, frè, diretto dalla prima karitè

Je m’en bats les couilles de l’argent

C’ho problemi, crimi’ la mia mentalité

Je m’en bats les couilles, excuse moi

E dormo in paranoia

E vivo in paranoia

E tengo una pistola

Ra – pam – pam – pam

Ra – pam – pam – pam

E dormo in paranoia

E vivo in paranoia

E tengo una pistola

Ra – pam – pam – pam

Ra – pam – pam – pam.