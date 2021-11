E’ morto Paolo Pietrangeli, cantautore, sceneggiatore e regista italiano. Tra i suoi brani di maggior successo, non possiamo non citare “Contessa”.

Nato a Roma il 29 aprile 1945, ha iniziato la sua carriera proprio come cantautore, incidendo brani con sfumature sociali e politiche. Proprio in quegli anni, ebbe grande riscontro il filone delle canzoni di protesta e, tra queste, le più celebri e simboliche sono state Valle Giulia e Contessa, incise con la seconda voce di Giovanna Marini.

Valle Giulia aveva trovato ispirazione proprio dai fatti accaduto il 1 marzo 1968 quando vi fu uno scontro tra gli studenti che stavano occupando la facoltà di architettura a Roma e le forze dell’ordine. Agenti contro studenti per un passaggio del brano che fotografa le tensioni sempre più difficili da sedare, di quegli anni (“non siam scappati più, non siam scappati più”).

Contessa, invece, diventata canzone popolare di Paolo Pietrangeli simbolo della fine degli anni Sessanta, vedeva al centro del tema trattato, le similitudini tra tra lotte operaie e quelle studentesche.

A partire dagli Anni Settanta, ecco invece prendere sempre più piede una carriera parallela legata al cinema e alla televisione. Diventa sceneggiatore e aiuto regista, per poi passare alla regia per il piccolo schermo, per programmi popolari come il Maurizio Costanzo Show e il talent show Amici di Maria De Filippi.

Qui sotto, potete ascoltare Contessa di Paolo Pietrangeli, il brano simbolo della sua carriera come cantautore.

Che roba contessa, all’industria di Aldo

Han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti

Volevano avere i salari aumentati

Gridavano, pensi, di esser sfruttati

E quando è arrivata la polizia

Quei pazzi straccioni han gridato più forte

Di sangue han sporcato il cortile e le porte

Chissa quanto tempo ci vorrà per pulire

Compagni, dai campi e dalle officine

Prendete la falce, portate il martello

Scendete giù in piazza, picchiate con quello

Scendete giù in piazza, affossate il sistema

Voi gente per bene che pace cercate

La pace per far quello che voi volete

Ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra

Vogliamo vedervi finir sotto terra

Ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato

Nessuno piu al mondo dev’essere sfruttato

Sapesse, mia cara che cosa mi ha detto

Un caro parente, dell’occupazione

Che quella gentaglia rinchiusa lì dentro

Di libero amore facea professione

Del resto, mia cara, di che si stupisce?

Anche l’operaio vuole il figlio dottore

E pensi che ambiente che può venir fuori

Non c’è più morale, contessa

Se il vento fischiava ora fischia più forte

Le idee di rivolta non sono mai morte

Se c’è chi lo afferma non state a sentire

E’ uno che vuole soltanto tradire

Se c’è chi lo afferma sputategli addosso

La bandiera rossa ha gettato in un fosso

Voi gente per bene che pace cercate

La pace per far quello che voi volete

Ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra

Vogliamo vedervi finir sotto terra

Ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato

Nessuno piu al mondo dev’essere sfruttato

Ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato

Nessuno piu al mondo dev’essere sfruttato