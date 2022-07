Data zero a Bibione per Max Pezzali che, questa sera, dopo i rinvii legati al Covid-19, finalmente si esibirà celebrando i suoi 30 anni di carriera. Successivamente, dopo questo live, il cantante sarà poi a San Siro, venerdì 15 e sabato 16 luglio 2022, per due serata attesissime dai fan. Dagli 883 passando per i suoi pezzi da solista, è l’occasione perfetta per un karaoke di gruppo tra nostalgia e ricordi. Ecco le anticipazioni sulla serata di questa sera, 10 luglio 2022, a Bibione.

Max Pezzali, Bibione, 10 luglio 2022, Biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti nella zona Prato a 34.50 euro e Pit 1 a 57,50. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Ecco, invece, i dettagli sul piano mobilità a parcheggi per il concerto di Max Pezzali allo Stadio Comunale, in via Timavo 10.

Per l’accesso allo Stadio Comunale è necessario possedere un documento di identità valido, che lo spettatore si impegna ad esibire anche a richiesta del personale di controllo, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il settore/zone assegnate e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare settori/zone differenti.

Max Pezzali, Bibione, 10 luglio 2022, Orari concerto

L’apertura cancelli per il concerto di stasera a Bibione è prevista per le 17. Il live, invece, inizierà alle 21 (con fine show previsto intorno alle 23.30).

Max Pezzali, Bibione, 10 luglio 2022, anticipazioni scaletta

Non è stata ancora resa nota una scaletta ufficiale del concerto di Max Pezzali nella data zero a Bibione ma ecco sicuramente i pezzi che non potranno mancare in scaletta.