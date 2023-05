Continua il successo del tour di Paola & Chiara, tornate insieme al Festival di Sanremo 2023 con la hit “Furore”, certificata disco di platino. Dopo due date sold out a Milano, le sorelle Iezzi si esibiranno stasera a Roma all’Auditorium della Conciliazione. Nella prima data del live, è stata ospite Noemi (presente nel disco “Per sempre” nella traccia “A modo mio”). Il disco di Paola & Chiara (che contiene i loro successi più noti reinterpretati in duetti), ha esordito al terzo posto nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

“‘Per sempre’ è un album poli prodotto, l’unica indicazione che abbiamo dato loro era di non stravolgere le canzoni, che sono delle hit. Abbiamo registrato ‘Furore’ in spagnolo e in svedese, sono pronte nel cassetto. La gente ci chiedeva di tornare, eravamo titubanti e non volevamo sporcare la nostra storia. Poi ci siamo fatte trasportare dal flusso di energia. Questo disco sa di presente e di futuro. C’è un amore vero da parte della gente, non è una moda. Questo è ciò che ci ha dato la spinta, i fan hanno vinto le nostre paure”

A seguire la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

La scaletta del concerto di Paola & Chiara a Roma

Ecco la scaletta delle canzoni in programma per il concerto di Paola & Chiara all’Auditorium della Conciliazione a Roma.

Pioggia d’estate

Hey!

Festival

Kamasutra

Mare Caos

Amici come prima

Cambiare pagina

Blu

A modo mio

Amoremidai

Milleluci

Per te

Amare di più

Fino alla fine

Viva el amor!

Furore

Festival

Vamos a bailar (esta vida nueva)

Paola & Chiara, biglietti concerto a Roma

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico- al prezzo di 46 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Auditorium Conciliazione a Roma

Ecco come arrivare all’Auditorium della Conciliazione a Roma per il concerto di Paola & Chiara.

In metropolitana

Linea A – fermate Ottaviano, San Pietro o Lepanto

In autobus

Linee 62, 23, 40, 280

Inoltre, per chi arriva in auto, l”Auditorium Conciliazione ha una convenzione con il Parcheggio Terminal Gianicolo con ingresso da Via Urbano VIII