Molti progetti per Paola & Chiara, tornate in attività dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Furore“. Il brano, che ha conquistato il disco di platino, è stato un successo di vendite, tra i pezzi più ballati e trasmessi. Le sorelle Iezzi, dopo anni di stop, hanno deciso di assecondare le richieste dei fan, speranzosi di vederle nuovamente insieme, dopo lo scioglimento. E così, insieme al comeback sul palco del Teatro Ariston, Paola & Chiara hanno rilasciato il nuovo disco, Per sempre, che include i loro successi più noti reinterpretati insieme ad amici e colleghi (insieme all’inedito ‘Mare caos‘). Ospiti a RTLS 102.5, hanno poi raccontato la genesi del loro album e le emozioni sul loro ritorno in ambito musicale:

“‘Per sempre’ è un album poli prodotto, l’unica indicazione che abbiamo dato loro era di non stravolgere le canzoni, che sono delle hit. Abbiamo registrato ‘Furore’ in spagnolo e in svedese, sono pronte nel cassetto. La gente ci chiedeva di tornare, eravamo titubanti e non volevamo sporcare la nostra storia. Poi ci siamo fatte trasportare dal flusso di energia. Questo disco sa di presente e di futuro. C’è un amore vero da parte della gente, non è una moda. Questo è ciò che ci ha dato la spinta, i fan hanno vinto le nostre paure”

Sabato 13 e domenica 14 maggio, Paola & Chiara si sono esibite a Milano in due date che hanno fatto il tutto esaurito:

“Siamo reduci da due date sold out a Milano, è stata un’emozione incredibile. Dobbiamo ringraziare tutti i presenti, è stato uno show senza respiro. Dopo Sanremo continuiamo a stupirci delle cose che accadono ogni giorno, forse neanche in passato abbiamo provato queste emozioni con così tanta intensità, ci stiamo godendo ciò che accade. È bellissimo vedere la gente così euforica ai nostri concerti. Vengono per ballare, cantare, liberarsi. C’è un’energia contagiosa. Nei nostri show c’è tanto glitter. Abbiamo tre cambi d’abito per rappresentare tre mondi: rock, latin e disco. Saremo in giro per tutta l’estate. Tranquillizziamo tutti i fan, andremo un po’ ovunque”