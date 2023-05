Il ritorno di Paola & Chiara al Festival di Sanremo 2023 è stato un successo assoluto, sotto tutti i punti di vista. A distanza di anni dalla loro partecipazione, le sorelle Iezzi hanno accolto l’onda d’affetto da parte del pubblico -che le voleva nuovamente insieme- per un comeback, in gara, con il brano “Furore“. E la canzone è diventata da subito una hit, conquistando radio, streaming e download digitali. Per il pezzo, ballatissimo, la certificazione di dischi di platino. Dopo il loro live sul palco del Teatro Ariston, i fan si chiedevano se ci sarebbe stato un seguito, a livello di progetti musicali. La risposta è chiaramente un Sì e porta i nomi di “Mare caos” e “Per sempre“.

Dopo i primi concerti a Roma e Milano (a maggio), le sorelle Iezzi si esibiranno anche durante l’estate e, soprattutto, rilasceranno il disco “Per sempre” che le vede riproporre i pezzi più noti amati della loro carriera insieme a featuring di altri artisti, colleghi e amici. Da Elodie in “Festival” passando per Cosmo nella loro hit “Kamasutra”. E all’interno dell’album, oltre a Furore, sarà presente un altro inedito, “Mare caos”, già destinato ad essere uno dei tormentoni dell’estate 2023.

“Furore” continua ancora a macinare ascolti e l’attenzione per il brano è ancora buona ma, a partire da venerdì 5 maggio 2023, i fan potranno ascoltare “Mare caos”, una canzone che ha tutte le carte in regola per bissare (e addirittura superare) il loro comeback sanremese. Ad annunciare l’uscita del nuovo singolo sono state proprio Paola & Chiara, via social, condividendo la cover.

Mare Caos 🌊 – fuori ovunque venerdì, ma se cercate bene trovate già un piccolo spoiler 🐅

E su Twitter (forse questo l’indizio?) ecco una breve preview del brano che

Un cocktail speziato, dal flavour orientale insaporito da un pizzico di latin pop, dove il sound si fonde alle voci calde e avvolgenti delle sorelle Iezzi, autrici del brano insieme a Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti.

La calda stagione è il momento perfetto per concedersi una pausa dalla frenesia della città e Paola & Chiara cavalcano l’onda della libertà per raggiungere mete esotiche e inesplorate, pronte a ritrovare se stesse lontano dal mare caos che è la vita di tutti i giorni.

Vi terremo aggiornati con testo, audio e video della canzone non appena disponibile.