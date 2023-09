Vamos a bailar è uno dei successi più importanti della carriera di Paola & Chiara. La canzone è uscita il 7 aprile 2000, primo singolo che anticipava il disco “Television”. Fu presentato al Festival di Sanremo ma venne scartato e uscì qualche mese dopo, diventato un tormentone per mesi. Furono incise anche due versioni, una in lingua spagnola, l’altra in inglese. Il video ufficiale del pezzo fu diretto da Luca Gaudagnino. A seguire testo e audio della canzone.

Paola & Chiara, Vamos a bailar, Significato, ascolta la canzone

La canzone è un inno di libertà e rinascita rispetto ad un passato che si vuole dimenticare e lasciarsi alle spalle. C’è una nuova vita, è il momento di andare a ballare e divertirsi. Nessuna tristezza, nessun rimpianto, solo la consapevolezza di tanti errori e di un rapporto sbagliato.

Clicca qui per vedere il video ufficiale e ascoltare la canzone, a seguire il pezzo in streaming:

Paola & Chiara, Vamos a bailar, Testo della canzone

Ho voluto dire addio al passato, io

Eri un ombra su di me, su di me

Ora è tempo di essere nuova immagine

Cerco la mia isola via di qua

Se qualche volta ho creduto che

Fosse impossibile

Non ho più niente da perdere

Solo te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Paradiso magico, oltre oceano

È una luce che mi da libertà

Ho voluto dirti addio, lo sa solo Dio

Eri un ombra su di me, su di me

Anche se a volte ho creduto che

Fosse impossibile

Ora mi sento rinascere

Senza te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Se qualche volta ho creduto che

Fosse impossibile

Ora mi sento rinascere

Senza te

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Nai nai na

Vamos a bailar

Esta vida nueva

Vamos a bailar

Vamos a bailar