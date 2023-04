Pantera: dal 2024 tour con l’ologramma di Dimebag (ma ci sarà anche Zakk Wylde)

Con l’annuncio della “reunion” dei Pantera, il mondo metal aveva potuto tirare un sospiro di sollievo verso una delle barzellette/timori più grandi della scena: un Dimebag Darrell ologramma, tanto mormorato e temuto da tutti (e anche preso come pesce d’Aprile su Truemetal.it nel 2019).

Con il tour in tributo ai fratelli Abbott, nel magico anno 2023, Phil Anselmo e Rex Brown hanno chiamato i migliori “sostituti/tributi” nelle vesti di Zakk Wylde e Charlie Benante, e la storia sembrava fissata per sempre.

Ma ieri sera, il colpo di scena che a questo punto nessuno si aspettava: in effetti l’entourage dei Pantera sta utilizzando gli incassi del tour 2023 (che passerà anche da Bologna il 2 Luglio) per sviluppare un credibile ologramma di Dimebag.

La notizia è sfuggita a Phil Anselmo nel corso di una intervista al Marisco Podcast, per promuovere gli imminenti concerti in Messico:

“Fratello, posso darti una notizia che non ti aspettavi: godetevi i tre concerti che stiamo per suonare, perché siamo tutti al top della forma ed emozionatissimi per questo tributo a Dime e Vinnie Paul, ma torneremo in Messico anche l’anno prossimo, con una sorpresa. Saremo ancora noi 4, ma sul palco ci sarà anche Dimebag!

Sì amico, ormai le voci stanno circolando e posso dirtelo ufficialmente, il nostro team sta supervisionando una versione praticamente perfetta dell’ologramma di Dimebag, praticamente tutti i guadagni di questo tour stanno andando nella realizzazione di questo progetto, che è una cosa fottutamente costosa. Chi dice che stiamo facendo questo tour per i soldi, si sbaglia di grosso: i nostri guadagni vanno tutti in questo pozzo nero tecnologico, non pensavamo fosse così costoso, ma ormai siamo in ballo e non ci tiriamo indietro. Non ci capisco niente di intelligenza artificiale, ma questo ologramma è tutto un altro livello, le prime prove che mi hanno mostrato sono incredibili.

E’ anche per questo che, per il momento, stiamo solo concentrandoci su Dime e non Vinnie Paul: innanzi tutto non sapremmo come piazzare la batteria olografica sul palco, ma poi è un discorso economico che al momento non possiamo affrontare.

In ogni caso, non vogliamo pugnalare nessuno alle spalle, Zakk non verrà sostituito da un ologramma: anzi, suonerà accanto a lui, avremo due chitarre sul palco, e stiamo anche facendo dei test per farli duellare insieme, manico contro manico.”