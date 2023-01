I Panic! At The Disco si stanno per sciogliere. L’annuncio è ufficiale ed è stato condiviso proprio in queste ore dalla band. Nessuna speculazione o indiscrezione. La fine è stata decisa al termine dell’attuale tour: subito dopo, il gruppo si scioglierà. Il frontman Brendon Urie, 35 anni, diventerà presto padre, sua moglie Sarah è in attesa del loro primo figlio, e il cantante ha spiegato che è ora di chiudere questo capitolo della sua vita per concentrarsi sulla sua famiglia.

“Beh, è stato un viaggio infernale… “Crescendo a Las Vegas non avrei mai immaginato dove mi avrebbe portato questa vita. Così tanti posti in tutto il mondo e tutti gli amici che ci siamo fatti lungo la strada. Ma a volte un viaggio deve finire perché ne inizi uno nuovo. Abbiamo cercato di tenerlo per noi, anche se alcuni di voi potrebbero aver sentito… Sarah ed io aspettiamo un bambino molto presto! La prospettiva di diventare padre e vedere mia moglie diventare madre è sia semplice che eccitante. Non vedo l’ora di questa prossima avventura”

Il cantante dei Panic! At The Disco ha poi continuato, spiegando le ragioni che l’hanno portato a questa decisione:

“Detto questo, porterò a termine questo capitolo della mia vita e concentrerò la mia attenzione e la mia energia sulla mia famiglia, e i Panic! At The Disco non ci saranno più. Grazie a tutti per il vostro immenso supporto nel corso degli anni. Mi sono seduto qui cercando di trovare il modo perfetto per dirlo e non riesco davvero a esprimere a parole quanto ha significato per noi. Che voi siate qui dall’inizio o che ci stiate solo capitando, è stato un piacere non solo condividere il palco con così tante persone di talento, ma anche condividere il nostro tempo con voi . Non vedo l’ora di incontrare tutti in Europa e nel Regno Unito per un ultimo viaggio insieme. Ti amo. Ti apprezzo. Grazie di esistere Brendon.”

I Panic! at the Disco sono nati a Las Vegas nel 2004 e includevano originariamente quattro componenti. Nel 2009 i membri Ryan Ross e Jon Walker hanno lasciato il gruppo e sono rimasti Urie e Spencer Smith come un duo. Nel 2015 Smith ha ufficialmente lasciato il gruppo, lasciando Brendon come unico membro originario. Tuttavia nel corso degli anni si sono inseriti nuovi musicisti, come Nicole Row e Mike Naran