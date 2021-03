Dopo aver partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo in veste di autore, co-firmando due canzoni (Ti piaci così di Malika Ayane e Bianca Luce Nera degli Extraliscio e Davide Toffolo), Pacifico firmerà la colonna sonora del film Genitori vs Influencer, commedia diretta da Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Nino Frassica, Massimiliano Bruno e Giulia De Lellis.

Per Pacifico, non si tratta della prima esperienza cinematografica: nel 2011, infatti, il cantautore ha composto le canzoni Il Faraone e Ricordati di me per il film di Gabriele Muccino, Ricordati di me, conquistando anche una nomination ai Nastri d’Argento.

Per Genitori vs Influencer, film che andrà in onda su Sky Cinema Uno nel giorno di Pasqua, 4 aprile, alle ore 21:15, e che sarà disponibile anche sulla piattaforma NOW, Pacifico ha scritto un brano inedito, dal titolo Gli anni davanti, che sarà contenuto in Genitori vs Influencer – Original Soundtrack, la colonna sonora del film che sarà disponibile sulle piattaforme streaming e negli store digitali a partire da lunedì 5 aprile 2021.

Da “cinefilo devoto e onnivoro”, come si è definito, Pacifico ha espresso soddisfazione per questo suo ritorno al cinema (“Non vedevo l’ora di riprendere a lavorare con le immagini”). La regista Michela Andreozzi ha contattato il cantautore tramite Fabio Volo, con cui Pacifico ha condiviso, in passato, un’esperienza televisiva (il programma di MTV, Italo-Francese).

La sintonia con Michela Andreozzi è stata immediata:

Mi ha citato riferimenti che erano gli stessi miei, aveva la stessa mia necessità di trovare un commento sonoro al film che fosse luminoso, incoraggiante. Ho scritto e suonato quasi tutto da solo, nel mio studiolo parigino, il Pippapà Studio, in pieno lockdown. Mi sono poi avvalso di collaboratori di valore, Max Faggioni, Antonio Leofreddi, Silvio Masanotti e Mario Mariotti. Anche nella canzone, ho cercato di metterci un’esortazione, un invito a guardare con voglia e speranza agli anni che verranno.

Oltre alle musiche e alla canzone inedita, in Genitori vs Influencer sarà presente anche un altro brano di Pacifico, Le mie parole, con la cover realizzata da Samuele Bersani.