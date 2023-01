Own my mind è la prima traccia del nuovo album dei Maneskin, Rush!, uscito il 20 gennaio 2023. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e traduzione.

Maneskin, Own my mind, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare, in streaming, Own my mind, il brano dei Maneskin tratto dall’album “Rush!“. Cliccando qui potete ascoltare il lyric video della canzone.

Con un sound accattivante, il brano è un invito a possedere la mente, entrare in contatto e in sintonia assoluta e totale. In apertura al disco, suona anche come un invito all’ascoltatore a lasciarsi andare ed entrare nel loro mondo…

Maneskin, Own my mind, Testo canzone

Well, I don’t know your secrets, I’m no visionary

Yeah, I don’t know your story but I like what I see

So, tell me what you’ve been missing

I’ll do anything to get you ticking

And you might be the answer to the sinner in me, oh

It’s automatic

You know I just gotta have it

I’ll make your body a habit

You know there’s some kind of magic, uh-huh

Do you wanna, do you wanna

Own my mind, own my mind?

Do you wanna, do you wanna

All the time, all the time?

Do you wanna know what the good good bad things all feel like?

Yeah, do you wanna, do you wanna

Own my mind, own my mind?

Own my mind, own my mind?

Own my mind, own my mind?

Do you wanna know what the good good bad things all feel like?

Do you wanna, do you wanna

Own my mind, own my mind?

In my civilization, you’re the king and the queen

I’m praying at your altar if you know what I mean

Yeah, everything I’ve been missing

You’ve been serving up in your kitchen

No, I’m not even supеrstitious

But I’m feeling you’re something vicious, yeah

It’s automatic

You know I just gotta havе it

I’ll make your body a habit

You know there’s some kind of magic, uh-huh

Do you wanna, do you wanna

Own my mind, own my mind?

Do you wanna, do you wanna

All the time, all the time?

Do you wanna know what the good good bad things all feel like?

Yeah, do you wanna, do you wanna

Own my mind, own my mind?

Own my mind, own my mind?

Own my mind, own my mind?

Do you wanna know what the good good bad things all feel like?

Do you wanna, do you wanna

Own my mind, own my mind?

Do you want a long night?

Do you wanna be mine?

Do you wanna go once, go twice?

Uh-huh

Long night?

Do you wanna be mine?

Do you wanna go once, go twice?

Uh-huh

Do you wanna, do you wanna

Own my mind, own my mind?

Do you wanna, do you wanna

Own my mind, own my mind?

Do you wanna know what the good good bad things all feel like?

Do you wanna, do you wanna

Maneskin, Own my mind, Traduzione canzone

Beh, non conosco i tuoi segreti, non sono un visionario

Sì, non conosco la tua storia ma mi piace quello che vedo

Allora, dimmi cosa ti sei perso

Farò qualsiasi cosa per farti ticchettare

E tu potresti essere la risposta al peccatore che è in me, oh

È automatico

Sai che devo solo averlo

Farò del tuo corpo un’abitudine

Sai che c’è una sorta di magia, uh-huh

Vuoi, vuoi

Possedere la mia mente, possedere la mia mente?

Vuoi, vuoi

Sempre, sempre?

Vuoi sapere come suonano tutte le cose buone buone cattive?

Sì, vuoi, vuoi

Possedere la mia mente, possedere la mia mente?

Possedere la mia mente, possedere la mia mente?

Possedere la mia mente, possedere la mia mente?

Vuoi sapere come suonano tutte le cose buone buone cattive?

Vuoi, vuoi

Possedere la mia mente, possedere la mia mente?

Nella mia civiltà, tu sei il re e la regina

Sto pregando al tuo altare se capisci cosa intendo

Sì, tutto quello che mi sono perso

Hai servito nella tua cucina

No, non sono nemmeno superstizioso

Ma sento che sei qualcosa di vizioso, sì

È automatico

Sai che devo solo averlo

Farò del tuo corpo un’abitudine

Sai che c’è una sorta di magia, uh-huh

Vuoi, vuoi

Possedere la mia mente, possedere la mia mente?

Vuoi, vuoi

Sempre, sempre?

Vuoi sapere come suonano tutte le cose buone buone cattive?

Sì, vuoi, vuoi

Possedere la mia mente, possedere la mia mente?

Possedere la mia mente, possedere la mia mente?

Possedere la mia mente, possedere la mia mente?

Vuoi sapere come suonano tutte le cose buone buone cattive?

Vuoi, vuoi

Possedere la mia mente, possedere la mia mente?

Vuoi una lunga notte?

Vuoi essere mia?

Vuoi andare una volta, andare due volte?

Uh Huh

Lunga notte?

Vuoi essere mia?

Vuoi andare una volta, andare due volte?

Uh Huh

Vuoi, vuoi

Possiedi la mia mente, possiedi la mia mente?

Vuoi, vuoi

Possiedi la mia mente, possiedi la mia mente?

Vuoi sapere come si sentono tutte le cose buone buone cattive?

Vuoi, vuoi