Over The Rainbow RMX, Rhove: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Over The Rainbow Remix’, una delle tracce contenute nel nuovo album di Rhove, estratto dall’Ep, ‘Provinciale’.

Quando un classico della melodia internazionale viene riletto e riscritto in chiave rap, senza stravolgimenti, il successo è assicurato.

Ecco il testo di ‘Over The Rainbow RMX’:

Da bebé volevo essere una star

In camera sentivo le urla di mamma e papà

E la metà dei miei amis

si è persa per la strada

E l’altra ha avuto più problemi

con ma’ che con la madama

Leggevo i manga, manga sotto una capanna

Fatta con le lenzuola del letto di casa

Mandala, somigliano ai tuoi occhi

I miei si sono spenti come in Sahara

E non ti ho mai portato ad una cena di gala

Vestiti bianchi come due tigri del Bengala

Ti ho portata solo con me in mezzo alla strada

Vestita con quello che avevi trovato in casa

Abitavo in un buco,

qui non si respirava

Perché un bagno per cinque persone non basta

E Dio mi ha detto

che ci avrebbe pensato il karma

Siamo rimasti soli nella stanza

Guardavo les étoiles, ah-ah-ah

Erano le stesse che vedevi tu, ah-ah-ah

Quando eravamo sotto alla luna-na-na

E ti avevo promesso che sarei cambiato con toi

Ah-ah-amis non cambiano mai

Sotto i bâtiments

non era mai stato facile

Lei è ancora debole

Io sono ancora un bebè (Okay, ah-ah)

Quando ero un bebè

Due bebè se ne stavano là

Non giocavano con me

Avevo vestiti del mercatino della place

Io sono ancora un bebè

Che non sa apprezzare

le piccole cose che ha

Da bebè volevo essere una star

E alla fine son diventato una star.

Guardavo les étoiles, ah-ah-ah

Erano le stesse che vedevi tu, ah-ah-ah

Quando eravamo sotto alla luna-na-na

E ti avevo promesso

che sarei cambiato con toi

Ah-ah-amis non cambiano mai

Sotto i bâtiments

non era mai stato facile

Lei è ancora debole

Io sono ancora un bebè

Somewhere over the rainbow

Oh, oh-oh

Somewhere over the rainbow

Oh, oh-oh.