Ecco i 15 finalisti -su 81 totali- per la categoria “Miglior canzone originale” in gara agli Oscar 2023. In attesa di scoprire le nomination ufficiali, sono stati resi noti i brano che sono stati selezioni per la fase finale. Le nomination degli Oscar 2023 saranno annunciate martedì 24 gennaio 2023, mentre la cerimonia degli Oscar si terrà domenica 12 marzo 2023 al Dolby Theatre di Ovation Hollywood e sarà trasmessa in diretta su ABC e in più di 200 territori in tutto il mondo. Dai colleghi di Cineblog potete leggere tutti i finalisti per ogni categoria. Qui sotto, a seguire, invece, ecco i 15 candidati (prima della cinquina ufficiale) in lizza per gli Academy Awards.

Ritroviamo anche qui, tre nomi molto importanti, già presenti per i Golden Globes. Parliamo di Rihanna con la sua Lift me Up per Black Panther: Wakanda Forever, seguita da Lady Gaga con Hold my hand (pezzo portante della colonna sonora di Top Gun: Maverick) e infine Taylor Swift con la delicata “Carolina”, presente nella pellicola “La ragazza della palude”.

Lady Gaga ha già vinto un Oscar nel 2019 grazie alla canzone “Shallow”, pezzo chiave della colonna sonora interpretata dalle stessa cantante (protagonista anche del film) insieme a Bradley Cooper. Il film in questione, ovviamente, era “A star is born”.

Qui sotto tutti i 15 finalisti della categoria “Miglior Canzone originale”:

“Time” from Amsterdam

“Nothing Is Lost (You Give Me Strength)” – Avatar: La via dell’acqua

“Lift Me Up” – Black Panther: Wakanda Forever

“This Is A Life” – Everything Everywhere All at Once

“Ciao Papa” – Guillermo del Toro’s Pinocchio

“Til You’re Home” – A Man Called Otto (Non così vicino)

“Naatu Naatu” – RRR

“My Mind & Me” – Selena Gomez: My Mind & Me

“Good Afternoon” from Spirited – Canto di Natale

“Applause” – Tell It like a Woman

“Stand Up” – Till

“Hold My Hand” – Top Gun: Maverick

“Dust & Ash” -The Voice of Dust and Ash

“Carolina” – from Where the Crawdads Sing (La ragazza della palude)

“New Body Rhumba” – White Noise (Rumore bianco)